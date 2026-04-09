◆米マイナー２Ａ ノックスビル８―７ロケットシティ（８日、米テネシー州ノックスビル＝コブナントヘルスパーク）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が８日（日本時間９日）、傘下２Ａノックスビルの一員としてロケットシティ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。１打数無安打１四球で４回に代打を送られて途中交代。リハビリ出場５試合を１４打数６安打の打率４割２分９厘、１打点で終え、１０日（同１１日）の本拠地・パイレーツ戦からメジャー復帰の見込みとなった。

この日は初回１死の第１打席で見逃し三振に倒れたが、２回１死一、二塁のチャンスで迎えた第２打席は冷静に四球を選んだ。

地元局「マーキー・スポーツ・ネットワーク」によると、カウンセル監督は５日（同６日）に「誠也は（この後も）リハビリを続けて、火曜日（７日＝同８日）と水曜日（８日＝同９日）はノックスビルでプレーする。金曜日（１０日＝同１１日）にシカゴでチームに合流する」と話していた。

鈴木は３月１４日（同１５日）のＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦で初回に二盗を試みた際にヘッドスライディングを敢行。このプレーで右膝を負傷して途中交代となった。カブス合流後の検査で右膝後十字じん帯の軽度の損傷と診断され、開幕を負傷者リスト（ＩＬ）入りして迎えていた。