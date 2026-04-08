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【ネタバレ注意】意外と知らないVIVANT第6話の伏線！乃木の人格「F」は作られた？謎を徹底考察

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル」が、「【VIVANT】第６話ドラマ考察 Fが現れた理由！ 全話完全解説！伏線回収 結末最終回予想」を公開した。動画では、TBS日曜劇場「VIVANT」第6話のストーリーを詳細に振り返りながら、主人公・乃木憂助のもう一つの人格「F」の誕生の謎や、別班の真の姿に関する鋭い考察が展開されている。



第6話では、テントの内部事情や乃木の過去が次々と明らかになった。動画内でトケルは、資金を着服したメンバーをテントのリーダーであるベキが粛清した際、「私腹を肥やそうとするなど、言語道断だ！」と発言したことに着目。これにより、テントが単なる「悪の組織」ではないことが示唆されたと解説している。



動画の大きな見どころは、乃木の別人格「F」の誕生に関する考察である。乃木が日本に帰国後、施設に馴染めずにいた時にFが現れ、「強くなれ」と励ましたという。さらにFの提案で乃木はアメリカのミリタリースクールに進学することになる。トケルはこの点について「なぜFはミリタリースクールを知っているのか」と疑問を呈し、「もしかしてこの時点でかなり優秀だった乃木の人生を誘導するため、何者かが『F』という人格を植え付けたのでは？」という独自の説を展開した。また、乃木が父親であるベキに会ってみたいと語る一方で、Fが「やめておけ！ベキに会った時は、ころす時だ！」と強く反対する場面の対立構造も指摘している。



さらに、公安の野崎守が、乃木の父・乃木卓がかつて公安外事1課に所属していた過去を掴む場面や、別班が太田のハッキング能力を利用してテントのサーバーを特定する過程も詳細に振り返る。終盤では、経済産業省資源エネルギー庁の入札で残った6名全員が別班のメンバーであり、司令の櫻井里美が彼らを集めたシーンの重要性を強調した。



「VIVANT」の複雑に絡み合う伏線と、登場人物たちの隠された思惑。本解説は、乃木の人格の謎からテントの実態、別班の真の姿まで、物語の根幹に関わる重要な要素を分かりやすく整理しており、ドラマの世界観をより深く理解するための必見の内容となっている。