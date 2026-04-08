7回無死満塁のピンチを無失点で切り抜けたベシア

【MLB】ドジャース 4ー1 Bジェイズ（日本時間8日・トロント）

山本由伸投手を救った“神救援”が話題となっている。ドジャースのアレックス・ベシア投手が7日（日本時間8日）、敵地で行われたブルージェイズ戦で、無死満塁のピンチを無失点で抑える好救援。絶体絶命の場面での見事な火消しに、日米のファンから「最高に頼りになる男」などと称賛の声が集まっている。

緊迫した場面は、ドジャースの2点リードで迎えた7回の守備で訪れた。先発の山本が、無死一、三塁のピンチをつくり降板。後を受けたベシアもいきなり四球を与えて無死満塁とピンチを広げた。しかしそこからギアを上げた左腕は、後続を左飛、三振、右飛でピシャリ。無失点で切り抜けたベシアは、マウンドで雄叫びを上げた。

神がかった投球を地元メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者は、自身のX（旧ツイッター）で「信じられないような仕事ぶり。圧巻のパフォーマンスだった」と絶賛。ベンチから投球を見守った山本は、3つ目のアウトの瞬間、安堵の表情を浮かべて29歳左腕に感謝した。

SNSでは日米ファンも大興奮でコメントを寄せた。「彼はめちゃくちゃ勝負どころで強いな」「ヤマ、めちゃくちゃホッとした顔してたな」「本当に誇りに思う」「パワフル」「神だわ」「素晴らしいピッチングだった」「ベシアが自責点2つ救ったわ」など、チームと山本を救ったベシアを称えていた。（Full-Count編集部）