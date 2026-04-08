月間1000万アクセスの「名字由来net」リクスタが8日、「2026年度J1リーグの珍しいレア名字ランキングベスト30」を発表した。

第1位に輝いたのは、昨年8月にJ2仙台への育成型期限付き移籍から復帰した川崎Fの21歳のホープ、MF名願斗哉（みょうがん・とうや）。「名願」姓は全国に約10人しかおらず、出身地でもある大阪府で見られる激レア名字だ。

2位は横浜MのDF関富貫太（せきとみ・かんた）。「関富」も全国約10人のレア名字となっている。3位は鹿島のDF元砂晏翔仁ウデンバ（もとすな・あんとに・うでんば）で、「元砂」は全国約30人。

上位30人で最多の6人がランクインした“珍名軍団”はG大阪。5位のMF當野泰生（とうの・たいき）をはじめ、6位FW唐山翔自（とうやま・しょうじ）、13位MF奥抜侃志（おくぬき・かんじ）、16位FW食野亮太郎（めしの・りょうたろう）、22位FW中積爲（なかつみ・なる）、28位MF名和田我空（なわた・がく）らが選ばれた。

なお、J1所属選手でもっとも多い名字は5年連続で「鈴木」（すずき）となっている。