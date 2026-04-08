すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、4月14日午前9時から、「シャキうま塩野菜牛丼」を販売する。

ごはんが進む味わいの牛肉とおかずを一杯の丼で楽しめる、すき家の新提案“あいもり”牛丼が新登場する。牛肉とおかずをごはんの上に別々に盛り付けることで、一杯で何度も楽しめる商品に仕上げている。



左から：「シャキうま塩野菜牛丼」「おんたまシャキうま塩野菜牛丼」

今回登場する「シャキうま塩野菜牛丼」は、ごはんの上にすき家秘伝のタレで煮た牛肉と、うま塩ダレで和えた野菜を“あいもり”にした一品。彩り豊かな野菜には、シャキシャキ食感のキャベツをはじめ、ニンジンやニラを使用している。キクラゲも合わせることで、コリコリとした食感をプラスした。ごま油やブラックペッパーの香りが食欲をそそる特製うま塩ダレを和えた野菜は、“シャキうま”な味わいとなっている。さらに牛肉と一緒に頬張れば、口の中でそれぞれの旨みが絶妙に調和し、やみつきになる。食べ応え抜群で、ワシワシ食べられる“シャキうま”な牛丼を楽しんでほしい考え。

また、まろやかな味わいのおんたまがシャキうまな野菜と相性抜群の「おんたまシャキうま塩野菜牛丼」も同時に販売する。

ぜひこの機会に、すき家やおうちでうま塩ダレが効いた野菜でごはんが進む「シャキうま塩野菜牛丼」を楽しんでほしいという。

［小売価格］

シャキうま塩野菜牛丼

（並盛）：680円

（ごはん大盛）：730円

（特盛）：930円

おんたまシャキうま塩野菜牛丼

（並盛）：790円

（ごはん大盛）：840円

（特盛）：1040円

（すべて税込）

［発売日］4月14日（火）

すき家＝https://www.sukiya.jp