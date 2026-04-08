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YouTubeチャンネル「岡村美奈【心理アナリスト】」が、「【なぜ】SNSで大バズりのイギリス大使！その秘密を分析！」と題した動画を公開した。動画では、心理アナリストの岡村美奈氏が、イギリスでフォロワー20万人を抱え大バズりしている鈴木浩・駐英大使のSNS発信について、その人気の秘密を心理学的な視点から紐解いている。



動画の冒頭、岡村氏は鈴木大使について、英紙「ザ・タイムズ」にも取り上げられるほどイギリスでフィーバーを巻き起こしていると紹介した。その人気の最大の理由として、イギリスの国民的キャラクターであるパディントンのぬいぐるみを使った「ぬい活」を挙げた。岡村氏は、大使が「英国に対する敬愛や親愛の情をパディントンを通して伝えている」と分析する。



さらに、SNSに投稿される写真の構図にも工夫が見られると指摘する。食事の写真を撮る際も、まずはパディントンを前に置く「パディントンファースト」を徹底し、パディントンの視点から景色を見せることで、見る人が感情移入しやすい構成になっているという。岡村氏は、従来の大使のSNS発信が自身の活動報告になりがちであるのに対し、鈴木大使の発信は「自分が中心というよりもまずはパディントンが主役」になっていると高く評価した。また、夫人が着用した着物の帯にまでパディントン柄が使われていることに触れ、「英国の誇り×日本の伝統のコラボに驚く」とその徹底ぶりを語った。



また、「ぬい活」以外にも、地元で愛されるビールを笑顔で飲み干す姿や、応援する地元スポーツチームのユニフォームを着てスタジアムを訪れる様子を投稿し、現地の文化を心から楽しむ姿勢を示している点も魅力の一つだという。さらに、発音が難しいとされるウェールズ語の国歌を一人で高らかに歌い上げる姿や、あえて自分たちに近いブリティッシュイングリッシュを話すこと、そして「きっちりとした英国人の紳士的な服装」を心掛けている点など、多角的なアプローチで英国民の心を掴んでいると解説した。



動画の結びで岡村氏は、相手の国の文化や大切にしているものを深く理解し、豊かなパフォーマンスで体現しようとする鈴木大使の姿勢を絶賛した。単なる情報発信に留まらず、相手国への深い敬意をエンターテインメントへと昇華させた鈴木大使のSNS運用は、外交の新しい形を示す好例と言えるだろう。