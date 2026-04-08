【フラワーミッフィー】母の日におすすめのフラワーギフトの販売やフラワービュッフェコーナーを期間限定で京王百貨店新宿店で展開
オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」は、2026年4月30日（木）から5月13日（水）までの期間限定で京王百貨店新宿店にFlower Miffy Pop-Up Marcheを出店する。
＞＞＞フラワーギフトや新商品、特典をチェック！（写真9点）
Flower Miffy Pop-Up Marcheでは、母の日の贈り物にぴったりなお手入れ不要のアートフラワーとぬいぐるみのミッフィーのセットギフトのほか、新商品として人気の着せかえほわほわぬいぐるみをそのまま小さくしたようなマスコット「Flower Miffy ほわほわマスコット カーネーションレッド」が販売される。
「ほわほわぬいぐるみブーケ」は、人気の着せかえほわほわぬいぐるみとピンクを基調としたお花のアレンジメントを組み合わせた、アートフラワーのブーケ。お手入れ不要のお花のため、そのまま飾って楽しめる。
「こうさぎカバーアレンジ パステルピンク／パステルイエロー」は、お花を楽しんだあとは小物入れとしても使える、プランターカバーのうさぎが背中にお花を乗せているかのような、アートフラワーのフラワーアレンジメント。場所を選ばず置ける小さめサイズで、お好きな色や贈る相手のイメージにあわせて選べるピンクとイエローの2つのカラーをご用意。
「ブーケミニポットアレンジ ピンク／ブルー」は、赤いリボンが付いたブーケの形をしたポットのなかから、ちょこんと覗くミッフィーの姿が愛らしいアートフラワーのフラワーアレンジメント。コンパクトなサイズ感で玄関や食卓など、置く場所を選ばず飾って楽しめる。
そして4月30日発売の新商品「Flower Miffy ほわほわマスコット カーネーションレッド」は、人気の「着せかえほわほわぬいぐるみ」がそのまま小さくなったようなほわほわマスコットにカーネーションがデザインが登場。母の日限定の「着せかえほわほわぬいぐるみ カーネーション」と同じ足裏デザインで、赤色の生地に襟元のお花の形のボタンがかわいらしいおそろいのお洋服を着用している。
また、オープンにあわせて、Flower Miffy Pop-Up Marcheにて商品を5500円（税込）以上お買い上げの方へ、「フラワーミッフィーオリジナルデザイン仕分けポーチ（非売品）」をプレゼントするキャンペーンも実施される。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
＞＞＞フラワーギフトや新商品、特典をチェック！（写真9点）
Flower Miffy Pop-Up Marcheでは、母の日の贈り物にぴったりなお手入れ不要のアートフラワーとぬいぐるみのミッフィーのセットギフトのほか、新商品として人気の着せかえほわほわぬいぐるみをそのまま小さくしたようなマスコット「Flower Miffy ほわほわマスコット カーネーションレッド」が販売される。
「こうさぎカバーアレンジ パステルピンク／パステルイエロー」は、お花を楽しんだあとは小物入れとしても使える、プランターカバーのうさぎが背中にお花を乗せているかのような、アートフラワーのフラワーアレンジメント。場所を選ばず置ける小さめサイズで、お好きな色や贈る相手のイメージにあわせて選べるピンクとイエローの2つのカラーをご用意。
「ブーケミニポットアレンジ ピンク／ブルー」は、赤いリボンが付いたブーケの形をしたポットのなかから、ちょこんと覗くミッフィーの姿が愛らしいアートフラワーのフラワーアレンジメント。コンパクトなサイズ感で玄関や食卓など、置く場所を選ばず飾って楽しめる。
そして4月30日発売の新商品「Flower Miffy ほわほわマスコット カーネーションレッド」は、人気の「着せかえほわほわぬいぐるみ」がそのまま小さくなったようなほわほわマスコットにカーネーションがデザインが登場。母の日限定の「着せかえほわほわぬいぐるみ カーネーション」と同じ足裏デザインで、赤色の生地に襟元のお花の形のボタンがかわいらしいおそろいのお洋服を着用している。
また、オープンにあわせて、Flower Miffy Pop-Up Marcheにて商品を5500円（税込）以上お買い上げの方へ、「フラワーミッフィーオリジナルデザイン仕分けポーチ（非売品）」をプレゼントするキャンペーンも実施される。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
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