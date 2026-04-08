3月24日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの武内夏暉投手にインタビューした模様を放送した。昨シーズンの振り返りとキャンプの目標を訊いた。

――ここまでのキャンプの手応えはいかがですか？

武内「3クールを終えて非常に体が張っていますが、ここまで順調にピッチングもチームプレーもできていて順調です」

――春のキャンプで特にレベルアップしようとしているところはどのあたりですか？

武内「トレーニング、走り込みなどもそうですが、ピッチングの中で体全体を使ったフォームを習得するというテーマでやっています」

――体全体を使ったフォームというのは、昨シーズンが終わってからやろうと思ったことなのでしょうか？

武内「そうですね。去年を振り返って、肘の影響もあったのかなかなか思うように投げられなかったので、もう一回見直そうという感じでやっています」

――肘の影響で理想のフォームとは違ったものになってしまっていたのでしょうか？

武内「動画で見てもわかるように、バランスが悪く、なかなかシーズン中に直らない感じでした」

――特にどういうところが悪かったのですか？

武内「重心が高く、結果下半身が使えずに腕投げという形になってしまいました」

――オフの秋季練習や自主トレでは、そのあたりを意識したのですか？

武内「そうですね。体全身を使ったトレーニングを取り入れていて、それをフォームに落とし込めるように練習してきました」

――年が明けて、自主トレは隅田（知一郎）投手と行いましたが、そのあたり思いはどういったところですか？

武内「参考になる投手ですし、隅田さんがどのような練習をしているのか気になって練習に行きました」

――特にどの辺りを参考にしたいなと思いましたか？

武内「フォームでいうと、体全体を使って投げているので、そういったところが自分に足りないところだなと思って、そこを参考にしています」

――隅田投手はいわゆる鴻江スポーツアカデミーでトレーニングをしていて、（武内投手は）そこにも参加しました。そこで新たな学びはありましたか？

武内「イメージの作り方というか、フォームの姿勢や、重心の位置というのは本当に勉強になりました」

――今シーズンは反撃というか、やってやるぞという思いが相当強いかなと思うのですが、いかがですか？

武内「去年、本当に迷惑かけてしまったので、やり返すつもりでいます」

――特に今年は今井（達也）投手がチームを離れたということで、武内投手に対する期待がより一層大きくなると思います。先発投手陣における役割への意識はいかがですか？

武内「1年間フルでローテーションをまわりたいと思っていますし、自分が引っ張っていく気持ちで投げていこうと思います」

※インタビュアー：文化放送・高橋将市アナウンサー