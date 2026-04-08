【東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”】 4月15日 開催 4月8日 グッズ発売

東京ディズニーシーにて、4月15日より開催となるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のスペシャルグッズを撮り下ろしでお届けする。グッズの発売日は4月8日。

今回展開されるのは、東京ディズニーシーの開園25周年を記念したグッズ。シンボルカラーのジュビリーブルーに染まるアクアスフィアやプロメテウス火山など、東京ディズニーシーのアイコンと一緒にディズニーのキャラクターたちがデザインされたグッズが販売される。

ぬいぐるみバッジやフラッグには、エンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」に出演するディズニーキャラクターたちが、ジュビリーブルーを基調とした衣装を着た姿でデザイン。その他にも、Tシャツ、ポロシャツ、キャップ、ショルダーバッグなども用意されている。

さらに、25周年のお祝いを象徴するグッズとして「ジュビリーバッジ」も展開。3種類のバッジ、9種類のリボン、バッジとリボンのセットなどが販売される。バッジにはディズニーキャラクターが描かれたチャームやストラップがラインナップされており、その日の気分で組み合わせをカスタマイズできる。

他にも、メディテレーニアンハーバーの大きな古い橋、ポンテ・ヴェッキオでは、スペシャルコンテンツ「ジュビリーブルーメモリーズ」が登場。店舗「リメンブランツェ」で専用ボトルを購入すると、隣にあるジュビリーブルーに包まれた特別な空間に入場でき、“ジュビリーブルーストーン”をひとつ持ち帰れる。

加えて、グランドオープンから25年間の東京ディズニーシーのアニバーサリーアートを用いたカプセルトイが、25周年期間中に3つのテーマで展開。4月8日の第1弾では各アニバーサリーイヤーのデザインが中央に描かれたショッピングバッグをモチーフにした小物入れが販売される。

また、7月上旬から始まる第2弾では、周年アートをテーマにしたコスチューム姿のミッキーマウスやチョコレートクランチ缶が一緒になったキーチェーンが販売される予定となっている。

□アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー”」

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