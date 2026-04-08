ブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間8日・トロント）

ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。初回の第1打席で四球を選び、昨年から続く連続出塁記録を42試合とした。2009年のイチロー氏（マリナーズ）が樹立した日本選手記録まであと「1」に迫っている。

この日対戦したのは、ポストシーズンを含めて通算18打席対戦しているケビン・ガウスマン投手だ。17打数2安打の打率.118、1本塁打、7三振と苦手にしている相手。しかし、相手バッテリーが警戒したのかストレートの四球でいきなり記録を更新した。

大谷は昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から出塁記録を継続している。今季序盤戦はなかなかヒットが生まれなかったが、しっかりと四球を選んで記録を更新していた。大谷自身の過去の最長記録は36試合だった。

連続試合出塁のメジャー記録は1949年テッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の84試合。ドジャース＆ナ・リーグ記録は1954年デューク・スナイダーの58試合となっている。（Full-Count編集部）