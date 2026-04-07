「大腸カメラ」を受けるべき人の特徴とは？検査でわかる病気や対象者【医師解説】

大腸がんは、日本において死亡率・罹患率ともに高い疾患の1つです。特に近年では、食生活の欧米化や生活習慣の変化により、大腸がんの発症リスクが増加しています。大腸がんの早期発見・早期治療に最も有効なのが「大腸カメラ（大腸内視鏡検査）」ですが、「いつから受けるべきなのか？」「どんな症状があれば検査を考えるべきか？」と疑問に思う人も多いでしょう。今回は、大腸カメラを受けた方が良い人や、大腸カメラは具体的にどのような検査なのかなどについて、「日本橋人形町消化器・内視鏡クリニック」の石岡先生にお話を伺いました。

監修医師：

石岡 充彬（日本橋人形町消化器・内視鏡クリニック）

秋田大学医学部医学科卒業。その後、秋田大学医学部附属病院、がん研有明病院などで経験を積む。2024年、東京都中央区に「日本橋人形町消化器・内視鏡クリニック」を開院。医学博士。日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医、日本内科学会認定内科医。

編集部

大腸カメラとは、どのような検査なのでしょうか？

石岡先生

大腸カメラとは、内視鏡（細長い管状のカメラ）を用いて大腸の内側を詳しく観察する検査です。大腸カメラでは、医師がリアルタイムで大腸内の状態を確認しながら、異常の有無を調べます。検査中に病変が見つかった場合、組織を採取して顕微鏡で調べることによって確定診断をおこなうことができる唯一の検査方法です。また、ポリープが見つかった場合、その場で切除することも可能であり、これは将来的にがん化するリスクを未然に防ぐ手段にもなります。

編集部

大腸カメラでは、実際にどのような病気がわかるのですか？

石岡先生

大腸ポリープや大腸がんはもちろんのこと、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患、虚血性大腸炎や感染性腸炎、過敏性腸症候群など、様々な病気を診断することができます。

編集部

大腸カメラを受けた方がいい人の特徴はありますか？

石岡先生

大腸カメラ検査を受けるべき人には、明らかな症状がある場合と、症状がなくてもリスク因子を持っている場合があります。まず、便に血が混じる「血便」がある人は、直ちに検査を受けるべきです。血便は大腸ポリープやがんのサインである可能性があり、放置すると進行するリスクがあります。また、便が細くなったり、下痢や便秘が長期間続いたりする場合も、腸内で異常が起こっている可能性があるため注意が必要です。加えて、頻繁に腹痛が起こったり、原因不明の体重減少や貧血を指摘されたりした場合も大腸の異常が疑われるため、早めに内視鏡検査を受けることが推奨されます。

編集部

症状がなくても受けた方がいいケースはありますか？

石岡先生

大腸がんは、初期の段階ではほとんど自覚症状がないため、気づかないうちに進行してしまうことが少なくありません。自覚症状が出たときには、すでに進行がんになっている可能性もあります。そのため、無症状のうちに定期的な検査を受けることが早期発見・早期治療の鍵となります。

※この記事はメディカルドックにて＜大腸がんを防ぐ「大腸カメラ」を受けるべき人の特徴はご存じですか? 見つかる病気・ベストタイミングも医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。