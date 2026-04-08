back number、「HAPPY BIRTHDAY」が自身7作目の累積再生数4億回突破【オリコンランキング】
back numberの「HAPPY BIRTHDAY」が、4月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算7作目【※1】の累積再生数4億回突破作品となった。
【写真】back number「HAPPY BIRTHDAY」ミュージックビデオ
週間再生数204万5745回を記録。累積再生数は4億10万9658回。本作は、俳優・深田恭子が主演、横浜流星、永山絢斗、中村倫也が共演したドラマ『初めて恋をした日に読む話』（TBS系／2019年1月期放送）の主題歌として起用されていた。
【※1】back numberの累積再生数4億回突破ほか作品※達成順／「水平線」「高嶺の花子さん」「クリスマスソング」「ハッピーエンド」「花束」「ヒロイン」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞
【写真】back number「HAPPY BIRTHDAY」ミュージックビデオ
週間再生数204万5745回を記録。累積再生数は4億10万9658回。本作は、俳優・深田恭子が主演、横浜流星、永山絢斗、中村倫也が共演したドラマ『初めて恋をした日に読む話』（TBS系／2019年1月期放送）の主題歌として起用されていた。
【※1】back numberの累積再生数4億回突破ほか作品※達成順／「水平線」「高嶺の花子さん」「クリスマスソング」「ハッピーエンド」「花束」「ヒロイン」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞