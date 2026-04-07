平手友梨奈、アクション挑戦の新曲MV公開 「サイレントマジョリティー」手掛けた池田一真氏と再タッグ
歌手で俳優の平手友梨奈の新曲「Kill or Kiss」の配信がきょう7日にスタート。そしてアクションシーンに挑んだMVも公開された。
【動画】カッコイイ！ド派手アクションに挑戦したMV公開
本日公開されたMVは、平手が迫力のあるアクションに挑んだMVに仕上がっている。アクションと共に、平手の表情にも注目だ。今作のMVは、欅坂46のデビュー曲「サイレントマジョリティー」や「世界には愛しかない」などを手掛けた池田一真氏が担当。元欅坂46の平手と再タッグを組んだ。
「Kill or Kiss」は、TVアニメ『マリッジトキシン』オープニング主題歌の新曲。鋭いビートと妖しいシンセが際立つダンスナンバー。甘さと毒が交錯する衝動をクールに描く、中毒性のあるサウンドが魅力の1曲。トラックのプロデュースは、アリアナ・グランデやリアーナ、ビヨンセなどの楽曲も手がけるFred Ballが担当した。
■池田一真 監督コメント
感情をむき出しにした野獣のような凄みと、冷徹で毒のように無慈悲で無感情に見える2面生のあるキャラクターでヴィランを描きました。迫力あるアクションも見せ場ですが、主人公の内面を炙り出すような繊細な表情に注目して楽しんでもらえればと思います。
【動画】カッコイイ！ド派手アクションに挑戦したMV公開
本日公開されたMVは、平手が迫力のあるアクションに挑んだMVに仕上がっている。アクションと共に、平手の表情にも注目だ。今作のMVは、欅坂46のデビュー曲「サイレントマジョリティー」や「世界には愛しかない」などを手掛けた池田一真氏が担当。元欅坂46の平手と再タッグを組んだ。
■池田一真 監督コメント
感情をむき出しにした野獣のような凄みと、冷徹で毒のように無慈悲で無感情に見える2面生のあるキャラクターでヴィランを描きました。迫力あるアクションも見せ場ですが、主人公の内面を炙り出すような繊細な表情に注目して楽しんでもらえればと思います。