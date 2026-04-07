「第61回上方漫才大賞」が7日、大阪市内で開催され、「ぐろう」が新人賞に輝いた。

これまで、カンテレで日曜昼間などに放送されていた同大会は今回、大会史上初のゴールデンタイムに生放送。観客審査員100人による採点（合計500点）で競われたが、本番中にハプニングが発生した。

同賞にノミネートされた5組は事前に出番順をくじ引きし、ぐろう、三遊間、生姜猫、例えば炎、愛凛冴の順で登場。トップバッターのぐろうは、集計結果が「395点」と発表された。

だが、4組目「例えば炎」がネタを披露し、CMを挟んだ後に採点が発表される前、同局・田中友梨奈アナウンサーから「新人賞一番手で登場してくださったぐろうさんの点数ですが、集計システムに一部不具合があり、正しくは398点でした。訂正させていただきます。申し訳ございませんでした」と告知された。その時点で順位に影響はなかった。

だがその直後、例えば炎の得点が「397点」と発表され、客席はどよめいた。修正前の点数だと、ぐろうを抜いて1位に浮上しているところだった。ぐろうの2人は目を丸め、「あぶねー！」「よかった〜」「訂正ありがとう」と安ど。例えば炎は「訂正いらーん！」と叫んでいた。