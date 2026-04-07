モーターは三菱製 総合643psのV8ハイブリッド

筆者は今、嵐の真っただ中。グレートブリテン島の北西部、グレットナへ続く高速道路を北上中だが、反対車線では強風に煽られたトレーラーが立ち往生していた。情報標示板によれば、警報が出されたらしい。

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冬のスコットランドへ旅しようと決めたのは、欧州へ上陸したシボレー・コルベット E-レイを試すのに理想的だと考えたから。だが流石に、引き返そうかと一瞬思った。



シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

コルベット E-レイは、アメリカ・ケンタッキー州で作られるマッスルカー。自然吸気の6.2L V型8気筒エンジン、LT2ユニットをミドシップしつつ、フロントには三菱社製の駆動用モーターが仕込まれている。バッテリーは、1.9kWhの容量がある。

エンジンの出力は488psで、モーターの出力は162ps。システム総合で643psを発揮する、歴代初の四輪駆動でハイブリッドのC8世代は、正真正銘のコルベットと呼べるだろうか。あるいは、シーンを選ばないモダン・スーパーカーとして、楽しめるだろうか。

心地良いコクピットへ調和する乗り心地

まず目指したのは、カメラマンが待っている、グレットナという町。ロンドンから500kmほど北上したが、グランドツアラーとしての能力へ感心する。V8エンジンの存在感は、控えめだが紛れもない。燃費は11.4km/Lと、排気量を考えれば素晴らしい。

メーターパネルによれば、走りながら4.1kWhの電気を発電したという。磁性流体ダンパーは、居心地の良いコクピットと見事に調和した、乗り心地を叶えている。バケットシートは少しキツイが、あえていえば。ボーズ社製オーディオの音質も、美しい。



シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ロンドンを出発した早朝から、印象は良かった。ブレーキペダルを踏み込み、ドライブモードのダイヤルを回せば、ステルス・モードが起動。56km/h以下で数kmだけだが、電気だけで静かに出発できる。住宅地を抜けるのに、充分な距離だろう。

コルベットは小型護衛艦の呼称が由来

フェラーリやマクラーレンなどもハイブリッドのスーパーカーを擁するが、それはプラグイン。コルベット E-レイは、回生ブレーキの発電だけで充電され、充電器へプラグを繋ぐ手間がない。日常的な速度域なら、常に電気アシストを頼れる。

今回は、グレットナから更に約300km北上し、グラスゴーやロモンド湖を通過して、スコットランドのフォート・ウィリアムという小さな町へ。風光明媚なストラスキャロンやユー湖を巡りつつ、ハイランド地方を周遊しようと思う。



シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ちなみにユー湖は、第二次大戦時は拠点の1つだった。ドイツの潜水艦、Uボートを迎撃するため、小型護衛艦「コルベット」がここから戦地へ向かった。1952年に、シボレーの広報マンが新モデルの名称を思案していた際、辞書で見つけて採用を決めたらしい。

お借りしたコルベット E-レイが、軍艦に塗られるようなソリッド・グレーなのは、まったくの偶然。既に日は傾き、予定通りフォート・ウィリアムで一泊する。

M8 コンペと同等の付き合いやすさ

翌朝、ユー湖へ向けて出発。昨晩の大雨で、道路は水たまりだらけ。ウェット・モードを選んでも、瞬間的なハイドロプレーニングに少し怯える。ホットハッチですら、思い切り振り回すことは難しいだろう。

コルベット E-レイは、驚くほど扱いやすい。車重は1920kgもあるが、ダンパーを最もソフトにすれば、穏やかに走れる。公道の速度域なら、不安定さは微塵もない。素晴らしいグランドツアラー、BMW M8 コンペティションと同等に付き合いやすい。



シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ロータリー交差点で、アクセルペダルの角度を深めてみる。リアのミシュラン・パイロットスポーツ4Sは、驚くほど確実にV8エンジンの大パワーを路面へ展開する。フロントタイヤを担う駆動用モーターは、優しく進路を整える。

レーシングカー級に硬くなるトラック・モード

70Lのガソリンタンクが空になった頃、雨が止んだ。給油して更に北上すると、地平線付近の空は明るかった。

サーキットのように舗装が綺麗で、多様なカーブが連続する国道のA87号線は、荒天だった影響でガラガラ。思惑通りに。ドライブモードを、ツアーからトラック（サーキット）へ切り替え、643psを召喚してみる。



シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

このモードは、少し過剰。ステアリングはレーシングカー級に重くなり、ダンパーもガチガチに。余程の気合がなければ、30秒後にはスポーツ・モードへ変えたくなる。

少々手間だが、カスタマイズも可能。ステアリングやダンパーに加えて、アクセルとブレーキの反応、マフラーのバルブ開度などを、マイ・モードに登録できる。さらにZモードには、スタビリティ／トラクション・コントロールの事前登録もできる。

この旅の続きは、シボレー・コルベット E-レイでスコットランドへ（2）にて。