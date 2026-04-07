四国放送ラジオの長寿番組が4月5日、放送50年目に突入しました。



スタート時から番組を支えてきた、パーソナリティー2人。



梅津龍太郎さんと、岩瀬弥永子さん。



2人が約半世紀にわたり懐メロを通して伝え続けてきたこと、それは反戦への思いです。

（ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））

「よろしくお願いします、おっとっと」

「足が調子悪いから、左足がちょっと痛いけど、まあなんとか」





日曜、正午。介護タクシー運転手の手を借りて、四国放送ラジオのスタジオへと向かいます。もう体中に染みついてしまった、週に一度の習慣です。

「日曜懐メロ大全集」。



1977年にスタートし、途中タイトルを変えて5日、放送50年目に突入しました。



この番組の顔が、言わずと知れたラジオパーソナリティー梅津龍太郎さん85歳です。

（ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））

「まあ50年って言うけど、僕よりはさ、相手役の岩瀬弥永子さん、あの人がほとんどやっているの」

「やっぱり楽しく聞いてもらうため俺が混ぜ返すのよ、弥永子さん登場しました」

（ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））

「やえちゃん50年おめでとう」



他の仕事との兼ね合いで、梅津さんが番組を抜けていた間も、岩瀬さんがずっとこの「懐メロ」を守ってきました。

（ラジオパーソナリティー・岩瀬弥永子さん）

「みなさまこんにちは、日曜懐メロ大全集の時間です」

（ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））

「僕は当時ヤング番組（担当）が多かった、34歳ぐらいかな、その時に『懐メロ』と言われて僕自身もよく分からなかった」

「当時、戦争体験者、戦争で生き残った人、そういう人たちがたくさん徳島にもいた、そういう人の話を聞こう」

（ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））

「そうすると当然、戦前の歌になる」

「でも、戦争体験者にとってはみんな青春ですよ、嫌な戦争だったとは思うが」

「みんな青春歌謡みたいなもの」

「そういう歌を通しながら、彼らの人生を聞いていこうという番組」





◇日曜懐メロ大全集



（ラジオパーソナリティー・岩瀬弥永子さん）

「あのね、ちょっと今、きな臭いじゃないけど、また、ひょっとしたら戦争知らない世代ですが、ひょっとしたらという危機感が」

（ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））

「あり得ますよ、トランプさんだって」

（ラジオパーソナリティー・岩瀬弥永子さん）

「個人名はいい」



（ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））

「いいじゃない別に、トランプ大統領だってあれだけてんやわんややって、プーチン大統領含めて、そう、世界中が混乱している」

「物価含め、めちゃくちゃ上がってますよ」

「彼らが一言、二言、言うたびにそういう風な状況になる。何で周りが止められない」

「アメリカの民主主義は一体どうなっているのか、それぐらいトランプさんがやっていることはたいへん」

（ラジオパーソナリティー・岩瀬弥永子さん）

「アメリカだけじゃない、今」



（ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））

「イラクだって」



（ラジオパーソナリティー・岩瀬弥永子さん）

「イラン」

（ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））

「イランだって問題あるよ」

「独裁主義、そういう人たちの世界が再び繰り返しかえってきた、非常に怖い感じがする」



（ラジオパーソナリティー・岩瀬弥永子さん）

「戦前を生きてきた人、それを伝えるため文章やメッセージを送ってくれる人を」

「もっと、わたしたちもリスペクトして、もっともっと本当に深く静かに耳をすまさないといけない」

（ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））

「（戦時中 勝浦町の）女性で従軍看護婦がいた。みんな戦地行って看護婦として働く、その人が満州から引き揚げてくるとき」

「（列車が）どこ走っているかわからない、途中で止まる、止まった時にトイレに行く、おしっこして自分も疲れ果てて」

（ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））

「リュック1つ『もう死んでもいいや、日本帰んなくても』と思ったが、降りておしっこしている時、スズランの花が咲いている、足元小さく」

「それ見た時なんか急に『生きていこう』、そういう話ばっかりだった」

（ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））

「急に思い出したごめん」



梅津さんといえば、テレビ「おはようとくしま」でも、リポーターとして数々の現場を体験してきました。

（おはようとくしま 1973年放送・ 梅津龍太郎さん）

「これ目玉焼きが2つ入っています。下がハムです、それからイワシの煮つけ、問題はご飯。白米と玄米が5分5分うまいですよ」



ざっくばらんな性格と、歯に衣着せぬ物言い。



そして、狙った獲物は逃がさない。



梅津さんのインタビューは、番組の名物でした。

（おはようとくしま 1973年放送・ 梅津龍太郎さん）

「阿波踊りの文句を受け付けているが、何か言いたいことあれば言ってください」

「こういう風にしたら良いとかサービス面とか」



（街の人）

「踊る場所が決まっている、いわゆる普通の通りで踊ったらまだ情緒が出るんじゃないか」

1983年からはキャスターという立場で8年間、激動の時代にあった徳島の今を伝えました。



一方、岩瀬弥永子さんは四国放送のアナウンサーを経て、現在は朗読活動の傍ら、興味ある人に会いに行くなど、バイタリティ溢れる活動を続けています。



❝1996年・虹をつかむ男のロケ撮影 梅津龍太郎❞



その後、1991年に「おはようとくしま」を卒業した梅津さんは、徳島フィルムコミッションを設立。



数多くの映画を徳島に誘致し、地域の活性化に貢献しました。



◇日曜懐メロ大全集



（ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））

「渥美清さんなんかたいへんですよ、インタビューになって冒頭一番『今回の映画はどういう映画ですか』とお聞きした。渥美さんに」

「『ふふっ』と笑って、『そら映画見てもらったらわかります』と、にっと笑ってあの顔で、寅さんの顔でジーッと僕の顔見てくる」



（ラジオパーソナリティー・岩瀬弥永子さん）

「怖い」



（ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））

「次（の質問）が出てこない」

戦時中だった幼いころ、大好きな映画を見たあとの瓦礫の中の帰り道。



母の背に負われた梅津さんは、唄を聞きながら眠りました。

（ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））

「そん時の歌、ちゃんと覚えている、歌おうか」

「月が鏡であったなら、恋しあなたの面影を」

「いろんな歌によって、その人の存在その人が生きている証がちゃんとある訳です」

「歌はいいよ本当に」

◇日曜懐メロ大全集



（ラジオパーソナリティー・岩瀬弥永子さん）

「じゃあ、曲いきましょうか」

「（番組開始した）昭和52年の年間2位の曲、作詞 阿久悠 作曲 森田公一とトップギャラン『青春時代』一緒に歌いましょう」



♪青春時代 森田公一とトップギャラン

（ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））

「来週これ」



85歳の今も、まだまだ青春真っただ中、ラジオパーソナリティー梅津龍太郎。



来週は誰の人生の歌を話そうか。

（ラジオパーソナリティー・岩瀬弥永子さん）

「これからも、こういう素直でストレートな気持ちを続けていきたい、みなさん聞いてください」

2025年 梅津さんは骨折と脳梗塞で三度入院した。



❝50年目を迎えるため 懸命なリハビリを乗り越えた❞



特集は、放送50年目に突入した四国放送ラジオの長寿番組と、そのパーソナリティを務めるお2人についてお伝えしました。