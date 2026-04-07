女優でモデルの冴木柚葉（26）が7日、自身のインスタグラムやXを更新。グラビアショットを投稿した。

「お知らせ」と題し、「本日発売！！【FLASH】合併号にて表紙巻頭を務めさせていただきました めちゃくちゃ素敵に仕上がってます 私の大好きがたくさん詰まってるので、絶対絶対ゲットしてください」とパチンコ店での黒キャミソールワンピース姿や、谷間あらわなバンドゥビキニ水着姿のカットとともに報告した。

さらに「デジタル写真集『僕だけが知っている』も発売中です！【FLASH】合併号と共に、是非ゲットしてください」とつづり、胸元が大胆に露出された白いワンピース水着や、黒ビキニ水着ショットなどを披露した。

Xでも「デジタル写真集『僕だけが知っている』も発売中です！ 【FLASH】合併号と共に、是非ゲットしてください」と水着ショットを添えて伝えた。

ファンやフォロワーからも「めちゃくちゃ可愛い」「可愛いさパーフェクト」「セクシー」などのコメントが寄せられている。

冴木は東京都出身。22年1月にYouTube「ぽんゆずチャンネル」を開設。同4月からTBS系「王様のブランチ」でリポーターを務める。同12月には「週刊プレイボーイ」で初の水着グラビア披露。23年には同誌デジタルコンテンツから選出される「グラジャパ！アワード2023」最優秀新人賞受賞。趣味はサウナ、ドラマ＆ミュージカル＆お笑い鑑賞。特技はダンス、もんじゃを焼くこと。身長163センチ。血液型O。