松本明子、息子との2ショット添え親子テレビ共演を報告「イケメン」「パパ似ですね」 夫は本宮泰風
俳優・本宮泰風の妻でタレントの松本明子が6日、自身のインスタグラムを更新。長男・龍聖さんと共に、7日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（後7：00〜）にゲスト出演することを明かし、親子のオフ2ショットを“顔出し”で披露した。
【写真】「イケメン」「パパ似ですね」息子との“顔出し”2ショット披露の松本明子
7日は『春満開！さんま御殿!! 最強2世ガチ親子参観 激レア名字＆メガネ祭』と題して放送予定。
投稿では「最強2世ガチ親子参戦！どんな暴露が飛び出すか、ドキドキの参観です！お楽しみに！」と呼びかけ、スタジオで撮影した親子2ショットや、その他ゲスト陣との集合ショットを公開している。
コメント欄には「お知らせありがとうございます。息子さん、ホントにしっかりされててカッコイイ!!さんまさんと、どんなトークが繰り広げられるのか楽しみにしています」「息子さんイケメンですね」「パパ似ですね」との声が寄せられた。
また、先日の投稿で骨折したことを報告し、約1ヶ月間の入院生活を余儀なくされている松本に対し、「どうぞお大事になさってください」との励ましの言葉も届けられている。
【写真】「イケメン」「パパ似ですね」息子との“顔出し”2ショット披露の松本明子
7日は『春満開！さんま御殿!! 最強2世ガチ親子参観 激レア名字＆メガネ祭』と題して放送予定。
投稿では「最強2世ガチ親子参戦！どんな暴露が飛び出すか、ドキドキの参観です！お楽しみに！」と呼びかけ、スタジオで撮影した親子2ショットや、その他ゲスト陣との集合ショットを公開している。
また、先日の投稿で骨折したことを報告し、約1ヶ月間の入院生活を余儀なくされている松本に対し、「どうぞお大事になさってください」との励ましの言葉も届けられている。