元AKB48の篠田麻里子（40）が3月29日に自身のインスタグラムで再婚したことを発表して、今後の動向に注目が集まっている。篠田は2019年2月、経営者の一般男性と“交際0日婚”を発表。しかし22年に「文春オンライン」などに不倫疑惑を報じられ、SNSには当時の夫との“修羅場”と見られる音声がネット上に流出する騒ぎになった。23年3月に離婚し、24年9月に交際を明らかにした実業家・麻野耕司氏と今回再婚に漕ぎ着けた形だ。

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篠田といえば、不倫疑惑報道後の24年1月期放送のドラマ「離婚しない男―サレ夫と悪嫁の騙し愛―」（テレビ朝日系）で元アイドルで不倫妻という役のオファーを受け、濃厚なラブシーンを体当たりで演じるなど新境地を開拓した。

スキャンダルをネタに悪女役で新境地を開拓したメンタルの強さはまさにあっぱれだが、一方で懸念されているのが、元AKBメンバーとの不仲説だ。

篠田の初婚時は、小嶋陽菜（37）や高橋みなみ（34）、指原莉乃（33）、板野友美（34）、峯岸みなみ（33）らがSNSでも反応を見せ、祝福していたが、今回の再婚発表で公的に反応したのは、松井珠理奈（29）と高橋みなみのみだった。

さらにAKB48は25年に20周年を迎え、大みそか放送の「第76回NHK紅白歌合戦」に出場し、注目を集めたが、そこに篠田の姿はなかった。

■板野友美は“フォロー外し”

「紅白では引退を発表した渡辺麻友さん以外の人気メンバー『神7』のOBメンバーは全て出演されていただけに、篠田さんの出演がないことはファンの間でも衝撃が走っていました。昨年12月の武道館公演ではオープニングで篠田さんセンター曲の『上からマリコ』を現役メンバーとともに披露していましたが、OBメンバーの姿はありませんでした。さらに気になるのが篠田さんが板野さんのインスタグラムアカウントをフォローしているのに対し、板野さんは篠田さんのフォローを外しているという点です。結婚して子供もいるメンバーも多く、OBメンバーからすっかり腫れもの扱いされている印象です」（芸能記者）

篠田は4月期放送のドラマ「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（テレビ東京系）に主演する。さらに7月期の日本テレビ系連続ドラマでも“凶悪な女性”を演じる予定で、再婚してもスキャンダルをバネに悪女路線を貫くようだ。

「過去には自身のYouTubeに元夫が登場するなどしており、また小嶋陽菜さんとのコラボ動画をアップしていましたが、23年4月には過去動画のすべてを削除しています。24年11月からYouTubeを再開していますが、OBメンバーとの交流がうかがえる動画は基本的にはありません。現状悪女役の俳優業以外に活路があるかと言えば厳しく、またOBメンバーとのオープンな形でのコラボなどもできないとあれば、元アイドルという肩書も世間的には響きにくい苦しい状況と言えるのではないでしょうか」（同）

篠田のYouTubeチャンネル「篠田麻里子と。」にアップされた最新動画は、7000台（4月6日現在）と再生数も振るっていない。再婚を機に芸能界でもリスタートを図れるか。

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