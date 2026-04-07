セリエA 25/26の第31節 ユベントスとジェノアの試合が、4月7日01:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。

ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ウェストン・マッケニー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、ジュニオール・メシアス（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。ユベントスのロイド・ケリー（DF）のアシストからブレメル（DF）がヘディングシュートを決めてユベントスが先制。

さらに17分ユベントスが追加点。チコ・コンセイソン（FW）のアシストからウェストン・マッケニー（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とユベントスがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ユベントスが2-0で勝利した。

なお、ユベントスは15分にマヌエル・ロカテッリ（MF）、26分にウェストン・マッケニー（MF）、72分にブレメル（DF）、78分にケフレン・テュラム（MF）に、またジェノアは51分にモルテン・フレンドルップ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-07 03:00:29 更新