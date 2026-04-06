猫があごのせをする5つの理由と心理

あごのせは、飼い主さんの体や布団、クッションなどにあごを乗せて休んでいる仕草です。あごをのせて身をゆだねられると、可愛いと感じる飼い主さんも多いのではないでしょうか。ここでは、猫があごのせをしてくる理由を紹介します。

1.甘えている

飼い猫の場合、ご飯やグルーミングなど身のまわりのお世話は飼い主さんがおこないます。そのため、成猫になっても子猫のような感覚が抜けず、飼い主さんを母親のように思っている猫が多いようです。

たとえば、猫が飼い主さんにあごをのせてくるのは、子猫が母猫に寄り添うときのような気分で甘えているためだと考えられます。飼い主さんを母親のように慕っているからこそ、無防備にあごを預けてくるのです。

また、スキンシップを求めているサインでもあります。時間に余裕があるときは、たくさん撫でてあげましょう。

2.信頼している

猫にとってあごは急所のひとつで、無防備になりやすい部位です。そのため本来は、警戒している相手に対して簡単に預けることはありません。

そんな猫があごを預けてくるのは、相手に対して強い安心感を抱いているからです。たとえば、飼い主さんにあごをのせてくる行動は「この人は安全な存在である」と認識し信頼を寄せている証と言えるでしょう。

逆に、あごのせをしてこないのは、まだ十分に心を許していない可能性が高いとも考えられます。ただし、性格や個体差によって信頼感の見せ方は異なるため、一概に信頼がないと断定することはできません。

3.安心している

猫があごを何かにゆだねるという無防備な行動をするのは、安心できる環境だからこそです。あごのせの姿勢はすぐに動き出しにくいため、少しでも不安がある場所ではほとんど見られません。

とくに、あごをのせたまま目を閉じて眠っている場合は、周囲への警戒が解け、深くリラックスしている状態です。このような様子が見られる場合は、その場所や空間をともにしている相手に対して強い信頼感を持っている証拠で、落ち着いて過ごせているサインでもあります。

4.楽な姿勢

あごのせは、体勢として楽だからしているという説もあります。あごをのせることで頭の重さを支えられ、首や肩への負担が軽減されるためです。リラックスしているときに自然と取りやすい姿勢のひとつと言えます。

ただし、体を預けるという性質上、安心できる相手や場所でなければ見られない姿勢です。どれだけ楽な体勢であっても、警戒している相手に対してあごをのせることはありません。楽さだけでなく、信頼や安心感が前提にあってこそ見られる姿勢なのです。

5.縄張りの主張

猫のあごの下には、自分のニオイをつけるための分泌腺があります。あごをのせたり、こすりつけたりする行動は、対象に自分のニオイを移し、縄張りや所有を主張する意味も含まれています。

飼い主さんの体は入浴や洗濯によってニオイが薄れることがあるため「自分のニオイが弱くなっている」と感じたタイミングで、あごをのせる猫もいるようです。一見すると甘えているように見えても、実際にはマーキングしているというケースもありえるのです。

あごのせしてきたときの対応は？

あごのせをされたときは、基本的にはそのまま受け入れてあげましょう。急に動いたり振り払ったりすると「拒否された！」と勘違いして、信頼関係に影響する可能性が否定できません。

撫でてあげる場合は、あご下や頬周りをゆっくり撫でると喜ぶ猫が多いです。ただし猫によって好みは異なります。耳を後ろに倒す、しっぽを激しく動かす、体をこわばらせるなど様子に気づいたら撫でるのを中断してください。撫でられたくない、もういい、という意思表示です。

どうしても作業などの都合で動く必要がある場合は、ゆっくりとした動作でそっと移動させるのがよいでしょう。

まとめ

猫があごのせをする理由には、甘えや信頼、安心感、縄張りの主張、楽な姿勢などが挙げられます。ひとつの行動でも、そのときの状況や猫の性格によって意味は異なります。ただ、いずれの理由にも共通するのは、相手や環境に対してある程度の安心感があるということです。

愛猫がそっとあごをのせてきたときは、急かさずそのままにしてあげてください。愛猫との絆を深めるチャンスにもなるでしょう。