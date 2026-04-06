ライフスタイルの変化で体重が増えるも、10か月で「73kgから48kg」のダイエットに成功したむにゃさん。8年経った今も同じ体重をキープできているのは、油ひかえめ＆野菜たっぷりの食生活にありました。ここではSNSでも人気な「切り干し大根のパスタ風おかず」を紹介。インナービューティプランナーの資格をもつむにゃさん（フォロワー約11万人）の話題レシピをお届けします。

※ この記事は『-25キロを8年キープ！ ごきげん腸活作りおき』（扶桑社刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています

【写真】キノコの「ペペロンチーノ風」おかず

さっぱりなのに意外なほど濃厚。パスタ風レシピ

クリーム系パスタが恋しいときはこれ。時間がたつとレモンの酸味はまろやかに。

●切り干しレモンクリーム【冷蔵2〜3日】

【材料（4人分）】

切り干し大根 20g

タマネギ 1／2（75g）

塩 ひとつまみ

おろしニンニク1かけ分

A［豆乳1／4カップ みそ小さじ2］

レモン果汁大さじ1と1／2

粗びき黒コショウ・レモンのくし形切（好みで） 各適量



【つくり方】

（1） 切り干し大根はサッと洗って軽く汚れを落とす。タマネギはくし形に切る。

（2） フライパンに水大さじ2（分量外）、タマネギを入れ、塩をふる。切り干し大根、ニンニクを重ね入れてフタをし、弱火で10分ほど蒸し焼きにする。タマネギがしんなりしたら混ぜて火を止め、粗熱をとる。

（3） ボウルに（A）を入れて混ぜ、レモン果汁を加えて混ぜる。（2）を加えて全体を混ぜる。器に盛り、粗びき黒コショウをふる。好みでレモンを添える。

〈ポイント〉

調味料は豆乳+みそを混ぜてからレモン汁を加えて。

キノコでつくる「ペペロンチーノ風」

切り干し大根とキノコでつくるレシピ。腹もちがよいので食べすぎも防げます。

●すっきり美人ペペチ【冷蔵2〜3日】

【材料（4人分）】

切り干し大根 20g

好みのキノコ（エノキ、シメジ、エリンギなど2〜3種類） 200g

ニンニクの薄切り 1かけ分

酒大さじ1と1／2

塩 ひとつまみ

A［塩ひとつまみ 赤唐辛子の輪切り適量 オリーブオイル大さじ1］



【つくり方】

（1） 切り干し大根はサッと洗って軽く汚れを落とす。タマネギはくし形に切る。

（2） フライパンに水大さじ1（分量外）、酒、キノコ、切り干し大根、ニンニクの順に重ね入れ、塩をふる。フタをして弱火で8〜10分蒸し焼きにする。

（3） キノコがしんなりして汁けがなくなったら火を止め、（A）を加えて混ぜる。仕上げにオリーブオイルをかける。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 小さじ1＝5mL、大さじ1＝15mL、1カップ＝200mLです。「ひとつまみ」とは、指3本で軽くつまんだ量のことです