切り干し大根で濃厚パスタ風に。8年間リバウンドなしのアラフォーが実際に食べているレシピ2品
ライフスタイルの変化で体重が増えるも、10か月で「73kgから48kg」のダイエットに成功したむにゃさん。8年経った今も同じ体重をキープできているのは、油ひかえめ＆野菜たっぷりの食生活にありました。ここではSNSでも人気な「切り干し大根のパスタ風おかず」を紹介。インナービューティプランナーの資格をもつむにゃさん（フォロワー約11万人）の話題レシピをお届けします。
※ この記事は『-25キロを8年キープ！ ごきげん腸活作りおき』（扶桑社刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています
さっぱりなのに意外なほど濃厚。パスタ風レシピ
クリーム系パスタが恋しいときはこれ。時間がたつとレモンの酸味はまろやかに。
●切り干しレモンクリーム【冷蔵2〜3日】
【材料（4人分）】
切り干し大根 20g
タマネギ 1／2（75g）
塩 ひとつまみ
おろしニンニク1かけ分
A［豆乳1／4カップ みそ小さじ2］
レモン果汁大さじ1と1／2
粗びき黒コショウ・レモンのくし形切（好みで） 各適量
【つくり方】
（1） 切り干し大根はサッと洗って軽く汚れを落とす。タマネギはくし形に切る。
（2） フライパンに水大さじ2（分量外）、タマネギを入れ、塩をふる。切り干し大根、ニンニクを重ね入れてフタをし、弱火で10分ほど蒸し焼きにする。タマネギがしんなりしたら混ぜて火を止め、粗熱をとる。
（3） ボウルに（A）を入れて混ぜ、レモン果汁を加えて混ぜる。（2）を加えて全体を混ぜる。器に盛り、粗びき黒コショウをふる。好みでレモンを添える。
〈ポイント〉
調味料は豆乳+みそを混ぜてからレモン汁を加えて。
キノコでつくる「ペペロンチーノ風」
切り干し大根とキノコでつくるレシピ。腹もちがよいので食べすぎも防げます。
●すっきり美人ペペチ【冷蔵2〜3日】
【材料（4人分）】
切り干し大根 20g
好みのキノコ（エノキ、シメジ、エリンギなど2〜3種類） 200g
ニンニクの薄切り 1かけ分
酒大さじ1と1／2
塩 ひとつまみ
A［塩ひとつまみ 赤唐辛子の輪切り適量 オリーブオイル大さじ1］
【つくり方】
（1） 切り干し大根はサッと洗って軽く汚れを落とす。タマネギはくし形に切る。
（2） フライパンに水大さじ1（分量外）、酒、キノコ、切り干し大根、ニンニクの順に重ね入れ、塩をふる。フタをして弱火で8〜10分蒸し焼きにする。
（3） キノコがしんなりして汁けがなくなったら火を止め、（A）を加えて混ぜる。仕上げにオリーブオイルをかける。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう
※ 小さじ1＝5mL、大さじ1＝15mL、1カップ＝200mLです。「ひとつまみ」とは、指3本で軽くつまんだ量のことです