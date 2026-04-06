本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (6日大引け後 発表分)
※4月22日、東証グロース市場に上場予定のＳＱＵＥＥＺＥ <558A> [東証Ｇ]、23日、東証グロース市場に上場予定の犬猫生活 <556A> [東証Ｇ]は6日、仮条件を発表した。
●ＳＱＵＥＥＺＥ <558A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：4月22日
事業内容：自社ホテル運営、システム開発・提供、宿泊施設の
企画・開発、DX全般のコンサルティング等
仮条件：2910円～3110円
想定発行価格：3110円
上場時発行済み株式数：309万5800株
公募：5万株
売り出し：95万0900株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限15万0100株
ブックビルディング期間：4月7日～13日
公開価格決定日：4月14日
申込期間：4月15日～20日
払込日：4月21日
主幹事：ＳＢＩ証券
●犬猫生活 <556A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：4月23日
事業内容：ペットフードをはじめとしたペット関連商品の
企画・製造・販売
仮条件：2790円～2990円
想定発行価格：2990円
上場時発行済み株式数：261万6000株
公募：33万株
売り出し：28万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限9万1500株
ブックビルディング期間：4月8日～14日
公開価格決定日：4月15日
申込期間：4月16日～21日
払込日：4月22日
主幹事：ＳＢＩ証券
[2026年4月6日]
株探ニュース