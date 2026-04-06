BTS、日本公演のWeverse生配信が決定！東京ドーム最前列相当の視点含むマルチビュー提供

ボーイズグループンBTSが、約7年ぶりに完全体で開催する待望の日本公演「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN」をグローバルファンプラットフォームWeverseにて、生配信することを決定した。

本ツアーは、韓国・高陽（コヤン）を皮切りに日本、北米、ヨーロッパ、南米、アジアなどを巡り、34都市82公演を予定しており、グループとしても、K-POP単一アーティストとしても過去最大の規模となる見込みだ。

【写真】「1時間20分走れた」V、漢字も交えた日本語投稿

そして、海外公演の幕開けとなる日本での公演は、2019年の「BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF：SPEAK YOURSELF’-JAPAN EDITION」以来、約7年ぶりだ。

4月17〜18日に開催される東京ドーム公演はチケットが完売。その大きな反響を受け、全国346館の映画館でのライブビューイングに加え、今回オンライン・ライブストリーミングの実施が決定した。これにより、会場に足を運べないファンも、リアルタイムで貴重なステージを体験することができる。

（画像提供＝（P）＆（C）BIGHIT MUSIC）

オンライン・ライブストリーミングでは、メイン画面の4K超高画質に加え、4つの視点から選べるHDマルチビュー機能を導入。東京ドームの最前列に相当する視点から、メンバー1人1人のパフォーマンスの細部まで鮮明に楽しむことができる。

見逃し配信（ディレイ・シングルビュー・ストリーミング）も用意されており、感動をもう1度味わうことも可能だ。

さらに、ライブビューイングでは、映画館の大スクリーンと迫力溢れる音響設備による圧倒的な没入体験ができる。東京ドームの熱気をそのままに、映画館とオンラインを通じて、世界中のファンが同じ瞬間を共有する、特別なライブ体験が実現する。

（画像提供＝（P）＆（C）BIGHIT MUSIC）

なお去る3月20日、BTSは完全体として3年9カ月ぶりに5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースした。

■【画像】JIMIN&JUNG KOOK「大阪の餃子が好き」