『辛ラーメン』初の公式キャラ＆名前誕生 「辛さによる幸せ」を届けるため世界を旅する【プロフィール】
農心ジャパン『辛ラーメン』の初のブランドキャラクター「SHIN（シン）」が誕生し、6日に公式サイトが開設された。
【画像】『辛ラーメン』公式キャラクター「SHIN」のさまざまな姿
『辛ラーメン』は1986年に発売以来、今年で40周年。世界100ヶ国以上で販売中のグローバルブランドとなっている。
ブランドキャラクター「SHIN」は、スーパーの棚で選ばれるのを待つのではなく、自ら世界中に「辛さによる幸せ（Spicy Happiness）」を届けるために世界中を旅し、各地で辛ラーメンにぴったりの「最高の組み合わせ」を探求し続けている。
瞳の奥に「辛」の文字が輝き、ラーメンの麺をイメージした“くるくるヘア”がチャームポイント。持ち前のフレンドリーさで、場の雰囲気を一気に盛り上げるムードメーカーだが、やる気が空回りして時々ドジをしてしまう愛嬌たっぷりの一面もあるという。
「今後はSNSなどを通じてより身近に、深く交流していく予定です。この新しい仲間とともに、辛ラーメンはさらに多くの方へ幸せをお届けしていきます」と予告する。
【プロフィール】
名前：SHIN（シン）
性格：とびきりフレンドリー！
特徴：瞳の奥で輝く「辛」、くるくるしたヘアスタイル
夢：世界中の人たちと一緒にラーメンをたのしむこと
趣味：スパイシーな料理の最高の組み合わせ探し
好きなこと：時間があればSNSで人と交流すること
長所：スパイシーな魅力で、場の雰囲気を盛り上げる！
短所：やる気がありすぎて、ちょっとドジな失敗をしてしまう
【画像】『辛ラーメン』公式キャラクター「SHIN」のさまざまな姿
『辛ラーメン』は1986年に発売以来、今年で40周年。世界100ヶ国以上で販売中のグローバルブランドとなっている。
ブランドキャラクター「SHIN」は、スーパーの棚で選ばれるのを待つのではなく、自ら世界中に「辛さによる幸せ（Spicy Happiness）」を届けるために世界中を旅し、各地で辛ラーメンにぴったりの「最高の組み合わせ」を探求し続けている。
「今後はSNSなどを通じてより身近に、深く交流していく予定です。この新しい仲間とともに、辛ラーメンはさらに多くの方へ幸せをお届けしていきます」と予告する。
【プロフィール】
名前：SHIN（シン）
性格：とびきりフレンドリー！
特徴：瞳の奥で輝く「辛」、くるくるしたヘアスタイル
夢：世界中の人たちと一緒にラーメンをたのしむこと
趣味：スパイシーな料理の最高の組み合わせ探し
好きなこと：時間があればSNSで人と交流すること
長所：スパイシーな魅力で、場の雰囲気を盛り上げる！
短所：やる気がありすぎて、ちょっとドジな失敗をしてしまう