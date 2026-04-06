ナカバヤシは、ページの入れ替えができるスタンプ帳「スタンプ帳バインダー CORENI」を5月中旬から順次発売する。また発売に先駆け4月中旬から順次、全国のロフトで先行発売する。

「CORENI（コレニ）」は、旅の思い出や日常などシーンを問わず集めたスタンプをきれいに整理・保存でき、各ページを自由に入れ替えることができるスタンプ帳。お気に入りのスタンプを1ページ目にするなど、表紙も自由にカスタムできる。台紙は15枚セットされており、最大収納枚数は40枚となっている。





同製品は旅行やちょっとした外出の時にサッと出し入れしやすいサイズ感。リング式バインダーのため、スタンプをテーマ別に並べ替えたり、ページの追加が簡単に行える。また大切なページは取り外して自宅で補完したり、スタンプをミスしても取り換えをスムーズに行える。ゴム紐がついているので、カバンの中で開きにくく嵩張らずに持ち運べる。





台紙の奉書紙は、御朱印帳やご祝儀袋にも使用される、白くて厚みがあり墨で文字を書くのに適した吸水性に優れた和紙。通常の上質紙などのノートと比較しインクがすぐに乾くので、スタンプを綺麗に残せる。直径80mmの大きいスタンプも押すことができる。紙の特性上、表面と裏面の質感が異なるが、どちらにも綺麗にスタンプを押す事が可能。好みで使い分けることができる。

［小売価格］

スタンプ帳バインダー︓935円

専⽤替え台紙︓330円

（すべて税込）

［発売日］5月中旬

ナカバヤシ＝https://www.nakabayashi.co.jp