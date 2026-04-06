開催：2026.4.6

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 12 - 10 [アストロズ]

MLBの試合が6日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとアストロズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペス、対するアストロズの先発投手はランス・マクラーズで試合は開始した。

5回表、2番 ヨルダン・アルバレス 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 ATH 0-2 HOU、5番 キャメロン・スミス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 ATH 0-3 HOU

5回裏、9番 カルロス・コルテス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 1-3 HOU、3番 タイラー・ソダーストロム 初球を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 4-3 HOU、4番 ブレント・ルーカー 2球目を打ってライトへの犠牲フライでアスレチックス得点 ATH 5-3 HOU

7回表、4番 クリスチャン・ウォーカー 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 ATH 5-5 HOU

7回裏、4番 ブレント・ルーカー 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 7-5 HOU、8番 ジェフ・マクニール 7球目を打ってショートへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 8-5 HOU、9番 カルロス・コルテス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 9-5 HOU

8回表、7番 ジェーコブ・マイヤーズ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 ATH 9-6 HOU、1番 ホセ・アルテューベ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 ATH 9-7 HOU、5番 キャメロン・スミス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 ATH 9-9 HOU

10回表、3番 カルロス・コレア 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 ATH 9-10 HOU

10回裏、4番 ブレント・ルーカー 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでアスレチックス得点 ATH 12-10 HOU

試合は12対10でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのエルビス・アルバラドで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はアストロズのブライアン・アブレイユで、ここまで0勝1敗1S。

ここまでアスレチックスは3勝6敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方アストロズは6勝4敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-06 11:18:27 更新