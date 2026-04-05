バレーボール女子の元日本代表、大山加奈さんが５日、インスタグラムを更新。元祖アイドル選手として活躍した元日本代表の斎藤真由美さんとのツーショットを公開した。

「いつお会いしても素敵なマッチョさん わたしの方からご挨拶に行かねばなのに わざわざ会いに来てくださって… 久しぶりにお会いできてとても嬉しかったです！ とても気さくなそのお人柄に ＪＳＰＯＲＴＳのスタッフのみなさんの目が ハートになっておりました笑。」とつづり、写真をアップ。５５歳になった斎藤さんを披露した。メガネをかけ、涼やかでナチュラルな笑顔は現役当時そのままだ。

斎藤さんは、１９８０年代から９０年代にかけて、イトーヨーカドーやダイエーのエースアタッカーとして活躍。そのクールビューティーな美貌から、「バレー界のゴクミ（後藤久美子）」と言われることもあった。

現在は、群馬グリーンウイングスのＧＭを務めている斎藤さん。自身も“メグカナコンビ”でアイドル的人気を博した大山さんは「様々な形で今もバレーボール界に多大なる貢献をされている姿にいつも活力をいただいております！またお目にかかれるのを楽しみにしております」と敬意を表した。