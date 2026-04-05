9,900円で限定ギフト付き！ハリー・ウィンストン × パーク ハイアット 東京「アフタヌーンティー」

記事ポイント ハリー・ウィンストン × パーク ハイアット 東京で「HARRY WINSTON’s New York」アフタヌーンティーが2026年5月11日〜7月12日に開催ニューヨークの街並みをモチーフにしたセイボリー＆スイーツのコース仕立て＋トロリー提供という特別体験期間中に注文したゲストには数量限定オリジナルギフトがプレゼントされる ハリー・ウィンストン × パーク ハイアット 東京で「HARRY WINSTON’s New York」アフタヌーンティーが2026年5月11日〜7月12日に開催ニューヨークの街並みをモチーフにしたセイボリー＆スイーツのコース仕立て＋トロリー提供という特別体験期間中に注文したゲストには数量限定オリジナルギフトがプレゼントされる

「キング・オブ・ダイヤモンド」と称される世界最高峰のハイジュエラー、ハリー・ウィンストンが、大改修を経てリニューアルオープンしたパーク ハイアット 東京とコラボレーションしたアフタヌーンティーを開催します。

ブランドの原点であるニューヨークをテーマに、特別なメニューと41階の絶景ラウンジが彩る、唯一無二の午後のひとときが楽しめます。

ハリー・ウィンストン × パーク ハイアット 東京「アフタヌーンティー」

期間：2026年5月11日（月）〜7月12日（日）時間：午後1時30分〜午後4時30分 / 午後3時30分〜午後6時30分料金：おひとり様 9,900円（税込、サービス料別）場所：パーク ハイアット 東京 41階「ピーク ラウンジ」（東京都新宿区西新宿3-7-1-2）

1932年にニューヨークで創業したハリー・ウィンストンは、「スター達のジュエラー」とも称される世界屈指のジュエリーブランドです。

創始者ハリー・ウィンストンがこよなく愛したニューヨークは、象徴的なランドマークと尽きることのない活気が共鳴し合う街であり、ブランド創立以来、デザイナーたちにインスピレーションを与え続けています。

今回のアフタヌーンティーでは、ニューヨークの街並みや光景を描き出した特別なメニューをコース仕立てで提供します。

セイボリーとスイーツをコースで堪能した後、トロリーで焼き菓子が届けられるという演出も、このコラボならではの魅力です。

会場となる41階「ピーク ラウンジ」は、柔らかな自然光と瑞々しい竹の緑に包まれた上質な空間です。

大改修を経てリニューアルオープンしたパーク ハイアット 東京の洗練されたインテリアが、特別なアフタヌーンティー体験をさらに格調高く演出します。

メニューはハリー・ウィンストンのジュエリーからインスピレーションを受けたデザインで仕立てられ、視覚でも楽しめる内容となっています。

期間中にアフタヌーンティーを注文したゲストには、数量限定のオリジナルギフトも用意されています。

パーク ハイアット 東京は2025年に大改修を経てリニューアルオープンし、さらに磨きをかけたホスピタリティを提供しています。

ハリー・ウィンストンの世界観とリニューアルされたラグジュアリーホテルが融合した今回のコラボレーションは、この期間にしか体験できない特別な空間を生み出しています。

予約は「午後1時30分〜午後4時30分」または「午後3時30分〜午後6時30分」の2枠から選べます。

各回とも、入店時間にかかわらず終了時間までの利用となるため、ゆったりとした時間の中でハリー・ウィンストンの世界観に浸れます。

世界最高峰のハイジュエラーとリニューアルされたラグジュアリーホテルが生み出すアフタヌーンティーは、ニューヨークのエネルギーと美を一皿に凝縮した体験が味わえます。

数量限定のオリジナルギフト付きという希少性も、この期間ならではの特別な価値です。

41階「ピーク ラウンジ」の自然光と竹の緑に包まれた空間で、コース仕立てのセイボリー＆スイーツとトロリーの焼き菓子が楽しめます。

「HARRY WINSTON’s New York」アフタヌーンティーの紹介でした。

よくある質問

Q. 「HARRY WINSTON’s New York」アフタヌーンティーはいつ、どこで開催されますか？

A. 2026年5月11日（月）から7月12日（日）まで、パーク ハイアット 東京 41階「ピーク ラウンジ」（東京都新宿区西新宿3-7-1-2）で開催されます。

Q. 料金と予約時間枠はどうなっていますか？

A. 料金はおひとり様9,900円（税込、サービス料別）で、予約時間枠は「午後1時30分〜午後4時30分」と「午後3時30分〜午後6時30分」の2枠から選べます。各回とも入店時間にかかわらず終了時間までの利用となります。

Q. 期間中にアフタヌーンティーを注文するとプレゼントはもらえますか？

A. はい、期間中にアフタヌーンティーを注文したゲストには数量限定のオリジナルギフトが用意されています。なくなり次第終了となりますので、早めの予約がおすすめです。

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