焼肉チェーン「牛角」が、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して、「名探偵コナン」とコラボレーションした「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」を、4月8日（水）から6月30日（火）まで全国の牛角・牛角食べ放題専門店で実施する。

牛角が「名探偵コナン」とコラボした「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」を実施

今回は牛角の創業30周年に合わせて、コナンたちをイメージしたコラボメニューやオリジナルグッズを販売。キャンペーンは第1弾（4月8日〜5月19日）と第2弾（5月20日〜6月30日）に分かれて実施される。

コラボ単品メニューは全6種で、大きな“綿あめ”が乗った「名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉」（638円）や、甘酸っぱいベリーと濃厚チョコがかかったバニラアイスの「コナンの探偵スペシャルアイス」（418円）、毛利蘭の優しさをイメージした「蘭のふんわりチョコプチパンケーキ」（528円）がお目見えする。

「名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉」（638円）、「コナンの探偵スペシャルアイス」（418円）、「蘭のふんわりチョコプチパンケーキ」（528円）

萩原千速をイメージした「千速のレモン香るさわやか冷麺（ハーフ）」（550円）や、横溝重悟をイメージした「重悟の石焼和風ビビンバ」（825円）、「世良のクラッシュゼリードリンク（りんご味）」（385円）も登場する。

「千速のレモン香るさわやか冷麺（ハーフ）」（550円）、「重悟の石焼和風ビビンバ」（825円）、「世良のクラッシュゼリードリンク（りんご味）」（385円）

コラボメニューを1品注文するごとに、コナンたちがデザインされたオリジナルの「マスキングテープ（全6種）」がランダムで1つもらえる。



「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」（1958円）や、グッズ付き食べ放題コースもある。対象メニューには、ECサイト限定グッズの購入に必要なシリアルコードが付く。あわせてもらえるオリジナルグッズは「クリアコースター（全6種）」となる。

【第1弾】オリジナルグッズ 「マスキングテープ （全6種）」

「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」（1958円）

ECサイト限定グッズは、コラボ限定デザインのアクリルスタンド（全6種 各1980円）や「缶バッジ」（全6種 1210円）、マグカップ（全2種 1650円）など。



キャンペーン期間中は、公式アプリでポイントをためてデジタル壁紙と交換できるほか、抽選で限定グッズが当たる企画も実施する。

小学生以下を対象に、オリジナル紙エプロンの配布や、ステッカーがもらえるナゾトキ企画も実施される。

牛角と『名探偵コナン』がコラボした「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」は、4月8日（水）から6月30日（火）までの期間限定で実施される。対象店舗は全国の牛角および牛角食べ放題専門店。いずれのグッズも数量限定で、なくなり次第終了となる。価格は税込み。