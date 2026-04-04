来週の『風、薫る』“直美”上坂樹里、盗難事件に巻き込まれる
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「灯（ともしび）の道」が4月6日〜4月10日に放送される。
【写真】嫁ぐ決意をするりん（見上愛）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第6回（4月6日放送）あらすじ
栃木ではりんが美津（水野美紀）に嫁ぐ決意を伝えていた。一方、東京では直美が英語の勉強をしながら、給金の安いマッチ工場で働く日々。ある日、直美は盗難事件に巻き込まれてしまう。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】嫁ぐ決意をするりん（見上愛）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第6回（4月6日放送）あらすじ
栃木ではりんが美津（水野美紀）に嫁ぐ決意を伝えていた。一方、東京では直美が英語の勉強をしながら、給金の安いマッチ工場で働く日々。ある日、直美は盗難事件に巻き込まれてしまう。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。