ズボラな私の見方すぎ！「本物と見間違えるくらいリアル♡」クオリティに驚いた100均商品

お花を飾るとお部屋が一気に明るくなり、気持ちも穏やかになりますよね。ただ、ズボラな筆者は水の入れ替えなどがハードルが高く、かといって造花はフェイクっぽく見えるのがちょっと気になる…。そんななか、ダイソーでリアルな造花ブーケを発見！ボリュームのあるブーケなので、アレンジ要らずでおしゃれに飾れますよ♡

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商品情報

商品名：リリーピンクッションブーケ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480737683

造花なのにリアルで華やか♡ダイソーの『リリーピンクッションブーケ』

お花を飾ると、お部屋がパッと明るくなる感じがしますよね。不思議と気分も落ち着き、穏やかな気持ちで過ごせる気がします。

ただ、ズボラな筆者にとっては水の入れ替えなどがハードルが高く、なかなか手を出せずにいました。かといって、造花はフェイクっぽく見えると一気に雰囲気が台無しに…。

ダイソーでも造花がたくさん販売されていますが、これはいい！と思った『リリーピンクッションブーケ』という商品をご紹介します。

ユリとピンクッションを主役にした、造花のブーケです。

造花っぽさがあまりなく、本物とまではいきませんが生花のようなナチュラルさがあります。

いろいろな植物が組み合わせられているので、これ1つでパッと華やか♡

ユリの白さと程よいグリーンが、お部屋に清潔感と清涼感をプラスしてくれます。

ボリュームのあるおしゃれなブーケを楽しめる♡

質感が細かい種類のお花も入っていて、とてもリアル。

作りが丁寧で、遠目で見たらもはや生花と間違えてしまいそうです…！

茎の部分はテープが巻かれており、この部分に関しては少々チープさを感じます…。

目立ちにくい部分ではありますが、気になる方は色付きのフラワーベースを使用するか、フラワーベースにカバーをしたり、布を巻いてごまかすのもアリだと思います。

330円（税込）という価格ですが、アレンジする必要がなく、お手軽にお花を楽しめます。

お気に入りのフラワーベースに入れるだけで、ボリューム感たっぷりのおしゃれなブーケを楽しめますよ。

今回は、ダイソーの『リリーピンクッションブーケ』をご紹介しました。

ブーケになっているので、あれこれ組み合わせる必要もなく、出費を330円に抑えられるという点も魅力です。

お部屋の印象チェンジに、ちょっと寂しいと感じる空間に、ぜひ取り入れてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。