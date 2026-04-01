濱口竜介監督最新作『急に具合が悪くなる』衝撃的告白から始まる特報解禁
濱口竜介監督の映画最新作『急に具合が悪くなる』より、真理（岡本多緒）の衝撃的な告白から始まる特報が解禁された。
【動画】衝撃的な告白から始まる『急に具合が悪くなる』特報映像
原作はがんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者が交わした20通の往復書簡『急に具合が悪くなる』（宮野真生子・磯野真穂著／晶文社）。
舞台はフランス・パリ。郊外の介護施設「自由の庭」の施設長であるマリー＝ルー・フォンテーヌは、入居者を人間らしくケアすることを理想としつつ、人手不足やスタッフの無理解などに悩まされている。
そんな中、マリー＝ルーは森崎真理という日本人の演出家と出会う。がん闘病中の真理が手がける演劇に勇気をもらったマリー＝ルー。同じ響きの名前という偶然に導かれ、2人の交流が始まる。
しかし、あるとき真理は急に体調を崩す。病の進行とともに、2人の関係は次第に深まり、やがて互いの魂を通わせるようになっていく…。
今回解禁された映像は、演出家である真理（岡本多緒）の舞台上での「私、進行がんで余命半年って言われて」という衝撃の一言から始まる。舞台を見ていたマリー＝ルー（ヴィルジニー・エフィラ）は、突然の告白に驚きの表情を浮かべる。
「私はマリー＝ルー」「私も真理」と言葉を交わし、握手を交わす2人。同じ名前の響きに導かれるように距離を縮めていく様子が映し出される。さらに、マリー＝ルーの「これから何が起こるか一緒に確かめよう」という台詞に重なるように、日の出前の山頂に立つ2人のシルエットが印象的に切り取られる。
がん闘病中の演出家・真理と、介護施設で施設長として働くマリー＝ルー。2人がどのような運命を辿るのか、その行方に期待を抱かせる締めくくりとなっている。
映画『急に具合が悪くなる』は、6月19日より全国公開。
【動画】衝撃的な告白から始まる『急に具合が悪くなる』特報映像
原作はがんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者が交わした20通の往復書簡『急に具合が悪くなる』（宮野真生子・磯野真穂著／晶文社）。
舞台はフランス・パリ。郊外の介護施設「自由の庭」の施設長であるマリー＝ルー・フォンテーヌは、入居者を人間らしくケアすることを理想としつつ、人手不足やスタッフの無理解などに悩まされている。
しかし、あるとき真理は急に体調を崩す。病の進行とともに、2人の関係は次第に深まり、やがて互いの魂を通わせるようになっていく…。
今回解禁された映像は、演出家である真理（岡本多緒）の舞台上での「私、進行がんで余命半年って言われて」という衝撃の一言から始まる。舞台を見ていたマリー＝ルー（ヴィルジニー・エフィラ）は、突然の告白に驚きの表情を浮かべる。
「私はマリー＝ルー」「私も真理」と言葉を交わし、握手を交わす2人。同じ名前の響きに導かれるように距離を縮めていく様子が映し出される。さらに、マリー＝ルーの「これから何が起こるか一緒に確かめよう」という台詞に重なるように、日の出前の山頂に立つ2人のシルエットが印象的に切り取られる。
がん闘病中の演出家・真理と、介護施設で施設長として働くマリー＝ルー。2人がどのような運命を辿るのか、その行方に期待を抱かせる締めくくりとなっている。
映画『急に具合が悪くなる』は、6月19日より全国公開。