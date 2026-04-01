親との同居を見据えて実家を二世帯住宅に建て替える際、間取り決めは家族の将来を左右する重要な決断です。兄であるHさん（48歳・男性）からの忠告に耳を貸さず、3,500万円をかけて玄関や風呂が共同の「一体型」で家を建てた弟一家。両親のこだわりも反映された二世帯住宅で、無事に生活がスタート。兄の助言を無視して、家族は舞い上がっていました。その同居生活の末路を見ていきましょう。

兄の忠告を無視して、弟家族が「一体型二世帯住宅」での生活をスタート

「実家を二世帯住宅に建て替えると聞いたとき、真っ先に反対しました。せめて完全分離型にしなよって散々忠告したのですが、誰も聞く耳を持たず……」

Hさん（48歳・男性）は、数年前に起きた実家の騒動を振り返ります。Hさんの実家は、弟夫婦との同居を機に、約3,500万円をかけて二世帯住宅へと建て替えられました。

問題だったのは、その間取りです。費用を抑えつつ、家族のふれあいを重視したいという両親の希望もあり、玄関やお風呂、一部の生活空間が共同となる「一体型」を採用したのです。さらに、こだわりの強い両親は建材にも口を出し、自分たちの好みを色濃く反映させました。

「兄貴は気にしすぎなんだよ。うまくいくから大丈夫だって」

Hさんの両親は、悪気なく他人のプライバシーに踏み込んでしまうような性格だそうです。核家族で育ってきた義妹が、そんな両親と玄関も同じ家でうまくやっていけるはずがないと、Hさんは感じていました。

「でも、当時は弟も両親も新しい家ができて舞い上がっていて……。私の忠告は、まったく聞いてもらえませんでした」

Hさんの悪い予感は、悲しいほどに的中することになります。

わずか2年で同居解消、残された「売れない家」の処分を押しつけられた兄

新生活が始まると、案の定、両親からの過干渉とプライバシーのなさに義妹のストレスは限界に達しました。毎日の生活リズムの違いや、ちょっとした外出にも声をかけられる息苦しさに耐えきれず、同居から2年で義妹が音を上げました。

「結局、家を建ててから2年で、弟一家は実家を出ていきました。私は正直、あの両親と2年もよく頑張ったなと同情しましたね。世代も価値観も違う他人と、いまさら距離感の近い生活をするのは無理があったんです」

弟一家が退去したあと、残された両親は、広すぎる一体型の家で二人きりで暮らすことになりました。そして、数年後に父親が亡くなり、母親も施設に入所することになったことで、さらなる問題が発生します。

実家は誰も住まない空き家となり、兄であるHさんが売却する役目を押しつけられたのです。不動産屋からは「玄関も風呂も一つの大きすぎる一体型の二世帯住宅は、需要がなくて売れない」と一蹴。

「完全分離型なら片方を人に貸すこともできた。あのとき何があっても止めておけば……。死ぬまでこの後悔は消えません」

親世帯退去後の空間活用と二世帯住宅の資産価値

二世帯住宅を建てる際には、同居中の生活のしやすさだけでなく、将来的に親世帯が住まなくなったあとの使い道までを見据えた設計が不可欠です。

旭化成ホームズ株式会社による「二世帯同居調査」では、親世帯が退去したあとの空間の使われ方について調査しています。その結果、親世帯が住まなくなったスペースは、71％の割合で子世帯自らが何らかの形で活用していることがわかりました。また、収納としてのみ使用しているケースはわずか4％にとどまり、半数以上が居住スペースとして生活全般に有効活用しています。

しかし、このように活用ができるのは、あらかじめ空間が使いやすく区切られている場合が多いと推測されます。

Hさんの実家のような「一体型」の二世帯住宅は親世帯の退去後、無駄に広い一軒家となってしまい、維持費や掃除の手間ばかりがかかる結果を招きがちです。また、売却や賃貸に出そうとした際にも、一般的な家族には広すぎたり、間取りが特殊であったりするため、不動産市場での需要が低く、売り出しに苦労するリスクが高くなります。

二世帯住宅を検討する際は、将来の変化を見越して、売却や賃貸転用がしやすい「完全分離型」を選択するなど、長期的な視点での資産価値と活用方法を考慮することが重要でしょう。

［参考資料］

旭化成ホームズ株式会社「二世帯住宅発売から50年築20年以上 二世帯同居調査（2025年）」