スウェーデンが２−１でリードして後半へ！ポーランドは再びの逆転を目ざす。勝った方がW杯出場、日本と戦うのはどっち？【欧州予選PO決勝】
現地３月31日、北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選プレーオフ決勝で、スウェーデンとポーランドが前者のホームで激突。勝った方が、今夏のW杯で日本、オランダ、チュニジアと同じグループFに入る。
26日に開催された準決勝で、スウェーデンはヨケレスのハットトリックにより、ウクライナを３−１で撃破。ポーランドはレバンドフスキの得点などで、アルバニアに２−１で逆転勝利した。
独特の緊張が漂うなか、立ち上がりから互いに球際で激しくプレー。ポーランドは14分にチャンスを迎え、キャッシュがペナルティエリア内で左足を振り抜くが、上手くミートできず、自分の手に当ててしまう。
ホームサポーターの大声援を受けるスウェーデンは、上手くチャンスを作れずにいたものの、20分に流れるようなパス回しからエランガが左足で叩き込み、幸先良く先制する。
ビハインドを負ったアウェーチームは、26分にショートカウンターを発動。シフィデルスキが鋭いボレーシュートを放つが、GKノルトフェルトの好守に阻まれる。それでも33分、左サイドでボールを持ったザレフスキが、カットインからのシュートで鮮やかにネットを揺らし、ポーランドが同点に追いつく。
前半はこのまま１−１で終わるかと思われたが、スウェーデンが44分に勝ち越しに成功。FKからラーゲルビエルケがヘッドで流し込んだ。
結局、２−１でハーフタイムへ。森保ジャパンが北中米W杯のグループステージ最終節で戦う相手は、一体どちらになるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】勝てばW杯、負ければ地獄…天下分け目のスウェーデンvsポーランドで生まれた鮮烈ゴール
26日に開催された準決勝で、スウェーデンはヨケレスのハットトリックにより、ウクライナを３−１で撃破。ポーランドはレバンドフスキの得点などで、アルバニアに２−１で逆転勝利した。
ホームサポーターの大声援を受けるスウェーデンは、上手くチャンスを作れずにいたものの、20分に流れるようなパス回しからエランガが左足で叩き込み、幸先良く先制する。
ビハインドを負ったアウェーチームは、26分にショートカウンターを発動。シフィデルスキが鋭いボレーシュートを放つが、GKノルトフェルトの好守に阻まれる。それでも33分、左サイドでボールを持ったザレフスキが、カットインからのシュートで鮮やかにネットを揺らし、ポーランドが同点に追いつく。
前半はこのまま１−１で終わるかと思われたが、スウェーデンが44分に勝ち越しに成功。FKからラーゲルビエルケがヘッドで流し込んだ。
結局、２−１でハーフタイムへ。森保ジャパンが北中米W杯のグループステージ最終節で戦う相手は、一体どちらになるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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