日本vsイングランド スタメン発表
[3.31 KIRIN WORLD CHALLENGE](ウェンブリー)
※27:45開始
主審:ニコラス・ウォルシュ
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 谷口彰悟
DF 5 渡辺剛
DF 21 伊藤洋輝
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律(Cap)
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 24 佐野海舟
FW 18 上田綺世
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 2 菅原由勢
DF 4 瀬古歩夢
DF 16 橋岡大樹
DF 25 鈴木淳之介
MF 6 藤田譲瑠チマ
MF 8 鈴木唯人
MF 17 田中碧
MF 20 佐藤龍之介
FW 9 町野修斗
FW 11 前田大然
FW 19 小川航基
FW 22 塩貝健人
FW 26 後藤啓介
監督
森保一
[イングランド]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 エズリ・コンサ
DF 3 ニコ・オライリー
DF 5 マーク・グエヒ(Cap)
DF 12 ベン・ホワイト
MF 4 エリオット・アンダーソン
MF 8 コビー・メイヌー
MF 9 フィル・フォーデン
MF 15 モーガン・ロジャーズ
FW 7 コール・パーマー
FW 14 アンソニー・ゴードン
控え
GK 13 ディーン・ヘンダーソン
GK 22 ジェームズ・トラッフォード
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 6 ハリー・マグワイア
DF 17 ダン・バーン
DF 24 ジェド・スペンス
DF 25 ティノ・リブラメント
DF 26 ルイス・ホール
MF 10 ジュード・ベリンガム
MF 21 ジェームズ・ガーナー
FW 11 マーカス・ラッシュフォード
FW 18 ドミニク・ソランケ
FW 19 ハービー・バーンズ
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
監督
トーマス・トゥヘル
※27:45開始
主審:ニコラス・ウォルシュ
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 谷口彰悟
DF 5 渡辺剛
DF 21 伊藤洋輝
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律(Cap)
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 24 佐野海舟
FW 18 上田綺世
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 2 菅原由勢
DF 16 橋岡大樹
DF 25 鈴木淳之介
MF 6 藤田譲瑠チマ
MF 8 鈴木唯人
MF 17 田中碧
MF 20 佐藤龍之介
FW 9 町野修斗
FW 11 前田大然
FW 19 小川航基
FW 22 塩貝健人
FW 26 後藤啓介
監督
森保一
[イングランド]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 エズリ・コンサ
DF 3 ニコ・オライリー
DF 5 マーク・グエヒ(Cap)
DF 12 ベン・ホワイト
MF 4 エリオット・アンダーソン
MF 8 コビー・メイヌー
MF 9 フィル・フォーデン
MF 15 モーガン・ロジャーズ
FW 7 コール・パーマー
FW 14 アンソニー・ゴードン
控え
GK 13 ディーン・ヘンダーソン
GK 22 ジェームズ・トラッフォード
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 6 ハリー・マグワイア
DF 17 ダン・バーン
DF 24 ジェド・スペンス
DF 25 ティノ・リブラメント
DF 26 ルイス・ホール
MF 10 ジュード・ベリンガム
MF 21 ジェームズ・ガーナー
FW 11 マーカス・ラッシュフォード
FW 18 ドミニク・ソランケ
FW 19 ハービー・バーンズ
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
監督
トーマス・トゥヘル