中村俊輔がイングランド戦の注目選手に25歳MFを指名！「攻撃的な選手が多い分…」「奪った後のドリブルが素晴らしい」
森保一監督率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表と対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
『U-NEXT』でこの試合の解説を務める中村俊輔氏は、スタメンの中での注目選手を訊かれると、佐野海舟の名前を挙げて、その理由をこう話す。
「攻撃的な選手が多い分、どのような守備をするのか。彼自身がこういう相手にどこまでできるのか。そして奪った後に攻撃に行くときのドリブルが素晴らしいので、注目したいと思います」
ブンデスリーガで躍動する25歳MFが強豪相手にどんなパフォーマンスを見せるのか、期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
『U-NEXT』でこの試合の解説を務める中村俊輔氏は、スタメンの中での注目選手を訊かれると、佐野海舟の名前を挙げて、その理由をこう話す。
「攻撃的な選手が多い分、どのような守備をするのか。彼自身がこういう相手にどこまでできるのか。そして奪った後に攻撃に行くときのドリブルが素晴らしいので、注目したいと思います」
ブンデスリーガで躍動する25歳MFが強豪相手にどんなパフォーマンスを見せるのか、期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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