○ロッキーズ4−2ダイヤモンドバックス●＜現地時間5月16日クアーズ・フィールド＞コロラド・ロッキーズが同地区3位のアリゾナ・ダイヤモンドバックスに勝利。先発登板した菅野智之投手（36）は5回2失点と試合を作り、今季4勝目をマークした。菅野は先頭打者マルテにいきなり安打を許すも、2番キャロルを二直併殺打。3番ペルドモの安打と盗塁で得点圏に走者を背負ったが、4番アレナドを右飛に打ち取って初回を無失点