立ち食いそばチェーン「名代富士そば」の「X」公式アカウントが3月31日、更新。過去に販売されていた驚きのメニューを紹介しています。

【画像】え…やっば… コチラが過去、実際に売られていた「まるごとトマト」そばです！ すっごい…！！

トッピング“丸ごと1個”の衝撃

公式アカウントは、「ン…？？ ゴシゴシ…ンン？！」と、驚いて目をこすり、二度見をしている“絵文字”とともに、「そばに『丸ごとトマト』がのってるだと……!!!!!!（過去商品）」とコメント。温かいそばの上に、トマトが丸ごと1個のっている写真を投稿しています。

X上では、「斬新すぎて味の想像がつきません！」「トマト大好きだけど、そばにトマトはちょっと…（笑）」「ずいぶん思い切りのいいおそばですね」と驚く声が多数上がりました。

名代富士そばは、ユニークな「試作品」をたびたび紹介しています。今回は試作品ではなく、過去に実際に販売されていた「丸ごとトマトそば」。「エイプリルフールは明日だよ」というツッコミも寄せられています。

驚きのメニューですが、「トマトのおかげでイタリアンな風味になって意外とおいしいのでは？」「トマトはうまみたっぷりだからおいしそう」「これ、冷やしならおいしそう」と、「アリ」なコメントも見られました。