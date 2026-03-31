木村拓哉＆太田光が吉祥寺で古着ショッピング お宝デニム発見で「俺はジェームス・ディーンなのかな」
俳優の木村拓哉のYouTubeチャンネルに、お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が出演。“親友”と呼び合う2人が、吉祥寺のスワンボートやグルメ、古着屋を楽しむ姿が公開され、息のあった掛け合いを見せている。
【動画】木村拓哉＆太田光が吉祥寺で古着ショッピング お宝デニム発見で「俺はジェームス・ディーンなのかな」
第1弾動画で井の頭公園のスワンボートに乗った木村と太田は、第2弾動画でまずはたい焼き店「天音（あまね）」を訪問し、吉祥寺の名物として知られる羽付きのたい焼きを食べると、木村は「うまいね」と笑顔になり、太田も「これはクセになるわ」と熱々を頬張りながら絶賛した。
続いて向かったのは、古着屋「JAM」。「この世界に入って30年以上、洋服屋に来たことがない」と洋服をまったく買わない太田に、木村が古着の魅力を紹介しながら太田に似合うそうな服をスタイリングすることに。
Tシャツコーナーでは、映画や音楽などカルチャーについて語り合う場面も。太田がジェームス・ディーンに憧れて、学生時代から白いコンバースのスニーカーを履いてきたことを明かすと、木村はディーンが愛用していた「Lee（リー）」のデニムパンツを提案する。
飾られていたデニムを太田が試着してみると、まさかのジャストサイズで、木村も「ええやん！」「ガチでいいじゃん」と大絶賛。太田が「俺はジェームス・ディーンなのかな」と照れながら自画自賛すると、木村は「だから『理由なき反抗』してんだ」と即座にツッコミを入れ、太田は手を叩いて「うまいね！」と喜んだ。
木村も自分が気に入ったアイテムを購入し、会計をまとめて太田にプレゼント。デニムを穿いたままの太田も「買い物なんて久しぶりだな」と満足そうな表情になった。
【動画】木村拓哉＆太田光が吉祥寺で古着ショッピング お宝デニム発見で「俺はジェームス・ディーンなのかな」
第1弾動画で井の頭公園のスワンボートに乗った木村と太田は、第2弾動画でまずはたい焼き店「天音（あまね）」を訪問し、吉祥寺の名物として知られる羽付きのたい焼きを食べると、木村は「うまいね」と笑顔になり、太田も「これはクセになるわ」と熱々を頬張りながら絶賛した。
Tシャツコーナーでは、映画や音楽などカルチャーについて語り合う場面も。太田がジェームス・ディーンに憧れて、学生時代から白いコンバースのスニーカーを履いてきたことを明かすと、木村はディーンが愛用していた「Lee（リー）」のデニムパンツを提案する。
飾られていたデニムを太田が試着してみると、まさかのジャストサイズで、木村も「ええやん！」「ガチでいいじゃん」と大絶賛。太田が「俺はジェームス・ディーンなのかな」と照れながら自画自賛すると、木村は「だから『理由なき反抗』してんだ」と即座にツッコミを入れ、太田は手を叩いて「うまいね！」と喜んだ。
木村も自分が気に入ったアイテムを購入し、会計をまとめて太田にプレゼント。デニムを穿いたままの太田も「買い物なんて久しぶりだな」と満足そうな表情になった。