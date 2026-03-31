「リブート」最終回で描かれなかった霧矢（藤澤涼架）のその後 相関図に追加された“2文字”に「胸が痛い」「悲しすぎる」の声【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜※この日は20分拡大）の最終話が、29日に放送された。相関図で明らかになった結末に、注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「リブート」最終話 相関図に追加された“2文字”
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
第9話までに、これまでの10億、100億円の盗難事件は裏組織の代表・合六（北村有起哉）の自作自演で、次期総理の座を狙う野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）を総理大臣に据えようとしていたことや、一香（戸田恵梨香）は3年前に早瀬の妻・夏海がリブートした姿だということが明らかになっていた。
最終話では、組織の壊滅を決心した早瀬夫妻が、合六の部下・冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）の助けや、裏切っていたはずの監察官・真北正親（伊藤英明）の協力も得て、合六と弥一の確保に成功。冬橋は裏組織での汚れ仕事の罪をすべて背負い、NPO法人「しぇるたー」を霧矢（Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架）に託そうとするが、霧矢の提案により、「しぇるたー」を守るため自身がリブートすることを決意。“マチムラ”と名乗り、職員として活動を続けていた。
一方で、霧矢のその後は本編では描かれていなかったが、最終話放送後に公開された相関図でその行方が判明。霧矢には「逮捕」と記され、「『しぇるたー』を守るため、出頭し逮捕された」と説明されている。
この結末に、SNS上では「胸が痛い」「冬橋の罪を全部被ったんだ」「泣ける」「死刑になっちゃうのかな」「悲しすぎる結末」など、悲痛の声が広がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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【写真】「リブート」最終話 相関図に追加された“2文字”
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆「リブート」霧矢（ミセス藤澤涼架）のその後明らかに
最終話では、組織の壊滅を決心した早瀬夫妻が、合六の部下・冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）の助けや、裏切っていたはずの監察官・真北正親（伊藤英明）の協力も得て、合六と弥一の確保に成功。冬橋は裏組織での汚れ仕事の罪をすべて背負い、NPO法人「しぇるたー」を霧矢（Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架）に託そうとするが、霧矢の提案により、「しぇるたー」を守るため自身がリブートすることを決意。“マチムラ”と名乗り、職員として活動を続けていた。
一方で、霧矢のその後は本編では描かれていなかったが、最終話放送後に公開された相関図でその行方が判明。霧矢には「逮捕」と記され、「『しぇるたー』を守るため、出頭し逮捕された」と説明されている。
この結末に、SNS上では「胸が痛い」「冬橋の罪を全部被ったんだ」「泣ける」「死刑になっちゃうのかな」「悲しすぎる結末」など、悲痛の声が広がっている。（modelpress編集部）
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