【「taskey STUDIO」新作マンガ】 3月より連載スタート

【拡大画像へ】

taskeyは、3月より同社の展開するオリジナルレーベル「少年ブレイブ」「comic 恋とカシス」「comic フローリア」から新作マンガ5作品の連載を開始した。

連載開始されたのは、「鬼ヶ瀬部長は心の声で溺愛中！？」、「プロポーズは復讐のあとで～最上階の御曹司は落ちた花嫁に愛を誓う～」、「即クビになりたいメイドなのに、冷血皇子に執着されています」、「冷遇放置されて30年、もう限界なので離縁いたします！」、「パーティー追放された魔力0の捨て駒剣士、最強魔導師たちに拾われ魔法至上の世界を剣で成り上がる」の5作品。「めちゃコミック」や「コミックシーモア」「peep」などで連載が行なわれている。

「鬼ヶ瀬部長は心の声で溺愛中！？」

3月6日連載開始

原作：真霜ナオ / ネーム：あさ / 作画：極夜灯／PRISMstudio

レーベル：comic 恋とカシス

めちゃコミックにて独占先行配信中

□作品ページ

【あらすじ】

営業部に所属するOLの美空（26）は、交際3年目の彼氏とすれ違いの日々を過ごす。職場では冷徹上司・鬼ヶ瀬にも厳しい目を向けられる中、『もし心が読めたらどちらも上手くいくのかな？』と考えていた。そんなある日、彼氏の浮気現場を目撃した美空は、ショックのあまり事故に遭ってしまう。軽傷で済んだ美空だが、職場ではなぜか鬼ヶ瀬の甘い心の声が聞こえてきて……！？

「プロポーズは復讐のあとで～最上階の御曹司は落ちた花嫁に愛を誓う～」

3月9日連載開始

原作：古川あさこ / 漫画：ちえぴ

レーベル：comic 恋とカシス

コミックシーモアにて先行配信中

□作品ページ

【あらすじ】

「奪われた全て、俺が取り戻してあげる--」

堕ちた花嫁が愛されるのは、最上階の御曹司⁉婚約者との入籍を控えていた千紗（29）は、同棲中のタワーマンションで、彼の浮気現場に遭遇し、家を追い出されてしまう。裏切りに傷つき、行き場をなくした彼女に手を差し伸べたのは、元上司の朝倉部長。彼の家に転がり込んでみれば、そこはなんとタワマンの最上階──しかも彼は、そのオーナーで……⁉

「即クビになりたいメイドなのに、冷血皇子に執着されています」

3月10日連載開始

原作：長谷川 馨 / 漫画：北神諒

レーベル：comic フローリア

コミックシーモアにて先行配信中

□作品ページ

【あらすじ】

"好き"だから、辞めるなんて許さない--

「冷血皇子」と呼ばれるリシャールの専属メイド・フローラは、実家の借金を完済し、いずれは田舎でのんびりスローライフを送るのが夢。そのためにリシャールからのどんな無茶振りにも耐え、馬車馬のごとく働いてきた。ところがその有能さが仇となり――苦節8年、ようやく借金を完済したのに、仕事を辞めさせてもらえない！？ 我が道をゆくスパダリ皇子と実家に帰りたい有能メイドの宮廷ラブコメ、ここに開幕！

「冷遇放置されて30年、もう限界なので離縁いたします！」

3月12日連載開始

原作：長谷川 馨 / 漫画：1O / 編集協力：デジタル職人

レーベル：comic フローリア

コミックシーモアにて先行配信中

□作品ページ

【あらすじ】

30年の時を超えて、私は夫に愛される--

人間の王国で生まれ育った子爵令嬢のエレイン・シャーウッドはある日突然、魔族の公爵から求婚された。人間と魔族の種族を超えた結婚は前代未聞。エレインは迷いながらも、シャーウッド家の繁栄のために魔国へ嫁ぐことを決意する。ところが夫であるアルドリックは初夜のあと忽然と姿を消してしまい、エレインは異国の地でひとり孤独に過ごすことに。そうして夫に放置されたまま、30年ものときが流れてーー私、もう限界です！

「パーティー追放された魔力0の捨て駒剣士、最強魔導師たちに拾われ魔法至上の世界を剣で成り上がる」

3月13日連載開始

原作：青空あかな / ネーム：五十嵐真緒 / 作画：ウィト・泉野将大 / 編集協力：デジタル職人

レーベル：少年ブレイブ

ブックライブ、ブッコミにて先行配信中

□作品ページ（ブックライブ）

□作品ページ（ブッコミ）

【あらすじ】

魔法至上主義の世界で、パーティー追放された捨て駒剣士が成り上がる！

魔法至上主義の世界。ルディは生まれつき魔力が0であり、剣士として必死に生きていた。そんなある日、所属先のA級パーティーから追放されてしまう。だが、最強の女魔導師に成長した幼馴染と再会する。彼女と再会したことをきっかけに、ルディはA級モンスターを瞬殺したり、自分を追放したパーティーリーダーを倒したり……真の実力が周囲に認められていく。