日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）のアシスタントに伊藤遼アナウンサーが就任！明日4月1日（水）の放送から出演する。

伊藤アナは新アシスタントとして水曜日と金曜日を担当。すでにアシスタントを務めている浦野モモアナウンサーは、引き続き月曜日、火曜日、木曜日を担当し、曜日ごとに分かれて担当する2人体制となる。

入社10年目の伊藤アナは、これまで主に報道番組やスポーツ中継などを担当してきた男性アナウンサー。お昼の情報バラエティーでアシスタントを務めるのは異例の抜擢となった。

先日「ミヤネ屋」内のニュースを卒業する際、宮根誠司に「次は何を担当するんですか？」と聞かれ、思わず「お、お昼の番組を担当する事になっています」と答え、宮根から「ヒルナンデス？」と聞かれると、しどろもどろの返答。アシスタント就任発表のタイミングを律儀に守ろうとしたためだったという。真面目な面もあり、スポーツ好きでアニメも大好きという伊藤アナが「ヒルナンデス！」の出演者たちを相手に、どのような進行を見せていくのかぜひご注目を。

＜伊藤遼アナ コメント＞

これまで報道番組中心だったキャリアの中で、自分が「ヒルナンデス！」を担当することになるとは！

南原さんと「ヒルナンデス！」メンバーの作る温かく楽しい雰囲気に、少しでも違ういい色を加えられればと思います！

重ねてきたロケや取材での経験を活かし、視聴者の皆様にとって「今日より、明日がもっと楽しくなる」情報を、現場に出て積極的に見つけたいです！よろしくお願いいたします！

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