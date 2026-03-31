【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] スーパーロボット大戦OG ハイペリオン】 3月31日13時より予約開始 11月 発送予定 価格：29,920円

バンダイは、食玩プラキット「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] スーパーロボット大戦OG ハイペリオン」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月31日13時より予約受付を開始する。発送は11月を予定し、価格は29,920円。

本商品はゲーム「スーパーロボット大戦OG」よりアイビス・ダグラスとツグミ・タカクラの乗機「アルテリオン」とスレイ・プレスティの乗機「ベガリオン」をセットで立体化したもの。

「アルテリオン」は基本形態の航行用のクルーズ・フィギュアモード、作業用のドール・フィギュアモードへの変形が再現でき、豊富な武装も再現されている。

アルテリオンとベガリオンは「ハイペリオン」に合体することができ、SMP独自解釈により原作には未登場の「ハイペリオン（CF仮形態）」も構成することができる。

また、別売りのプレミアムバンダイ限定「アイビス＆ツグミ＆スレイ カットインアクリルスタンド」と組み合わせることで、必殺技「マニューバーGRaMXs」の戦闘演出を再現可能。

SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] スーパーロボット大戦OG ハイペリオン

3月31日13時より予約開始

11月 発送予定

価格：29,920円

SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] スーパーロボット大戦OG アイビス&ツグミ&スレイ カットインアクリルスタンド

3月31日13時より予約開始

11月 発送予定

価格：2,970円

(C)SRWOG PROJECT