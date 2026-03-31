「ハリアー」の洗練されたデザインに反響

トヨタが展開するプレミアムSUV「ハリアー」。スタイリッシュな外観と上質な内装を兼ね備えたモデルとして、幅広い層から支持を集める一台ですが、現在、販売店にはどのような反響があるのでしょうか。

ハリアーの歴史は、1997年に誕生した初代モデルから始まりました。それまでのSUVが持っていた武骨なイメージを覆し、高級乗用車の基本性能とSUVの機動性を融合させた「都市型SUV」という新たなジャンルを切り拓いた先駆者的存在です。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ最新型「ハリアー」の姿です！（30枚以上）

高級乗用車としての静粛性や乗り心地に加え、機動力の高いパッケージングを具備したことで、新しい価値観を持つ「スポーツ ユーティリティ サルーン」として独自の需要を確立しました。

初代から現行モデルに至るまで、都会的なライフスタイルを彩るパートナーとして、セグメントを超えた人気を博しています。

現行モデルとなる4代目は、2020年6月に登場しました。「見て、乗って、走り出した瞬間に心に響く感性品質」を重視し、実用性だけではない優雅な価値を提示しています。

骨格には、TNGAプラットフォーム（GA-K）が採用されました。ボディの高剛性化と低重心化が図られ、ドライバーの感性に訴える乗り心地と走りの両立が追求されています。

外観は流麗なクーペフォルムが特徴で、二重のL字型に発光するデイタイムランニングランプ「シグネチャーランプ」を採用。サイドから見てもシンプルながらダイナミックに変化するボディ断面が、躍動感を創出しています。

内装では馬の鞍をイメージした幅広く堂々としたセンターコンソールや、調光パノラマルーフが設定されるなど、独自の個性を表現。ブラウン、グレー、ブラックというシックな内装色を用いることで落ち着いた高級感のある室内空間が演出されています。

現在発売されているモデルのボディサイズは全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mm、ホイールベース2690mmです。

パワートレインは、2.0リッター直列4気筒ガソリンエンジンと、2.5リッターエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッド（HEV）に加え、2022年の一部改良時、外部充電が可能なプラグインハイブリッド（PHEV）が追加されています。

駆動方式は2WD（FF）のほか、HEVとPHEVには電気式4WDシステム「E-Four」を設定。ガソリン車には4WD車もラインナップされています。燃費性能は、GグレードのHEVモデルでは、WLTCモード22.7km／Lという低燃費です。

直近の一部改良は、2025年6月に実施されました。この改良により「Toyota Safety Sense」の機能が拡充され、安全性がより向上しています。

プリクラッシュセーフティの検知範囲に交差点右左折時の横断自転車や自動二輪車が追加。さらに、安全運転をさりげなくサポートするプロアクティブドライビングアシスト（PDA）などの先進装備も採用されました。

この一部改良にあわせて、ブラックのパーツで上質さを高めた特別仕様車「Night Shade」が設定されたほか、GグレードにPHEV仕様が新設されるなど、ユーザーの選択肢の幅が広げられています。

ハリアーの現状について、トヨタの販売店の担当者は次のように話します。

「ハリアーは大変売れ行きが良く、現状では全店でZ“Leather Package”のハイブリッド車しか在庫がない状況です。

購入されるお客様からは、『ハリアーのシックな印象を与えるデザインがかっこいい』というお声を多く頂いています」

また、別の販売店スタッフは利用シーンについて次のように述べます。

「『高級感のある外観で街中を走るのがとても気持ちがいい』と、街乗りを中心に使用される方に人気です。

現在は取り扱いができるものが限られていますが、受注再開後にはまた予約が殺到することが予想されます」

ハリアーの価格（消費税込）は、371万300円から626万100円です。

人気さゆえに受注が制限されている状況ですが、今後、予約再開の目途など動向が注視されます。