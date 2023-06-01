【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

SR-C30A

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にヤマハのサウンドバー追加された。

本セールでは、コンパクトなサウンドバー本体とワイヤレスサブウーファーがセットになった「SR-C30A」と、サブウーファー内蔵コンパクトサウンドバー「SR-C20A」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

SR-C30A

バーチャル3Dサラウンド技術を搭載（Movieモード限定）。「クリアボイス」や「バスエクステンション」、ヤマハ独自チューニングのサラウンド技術によりテレビの音を聴きやすくグレードアップし、サイズを超えた豊かな低音と臨場感を再現する。小音量になると聞きにくい低域や高域を、聞き取りやすく補整する小音量サウンドアシストを搭載。Bluetoothワイヤレス音楽再生に対応し、専用アプリ「Sound Bar Remote」による操作が可能となっている。外付けサブウーファーが付属。

SR-C20A

サブウーファーを内蔵し、横幅60cmのコンパクトサイズで手軽に設置可能。ARC対応のHDMI端子を搭載しているため、簡単に接続できる。「クリアボイス」や「バスエクステンション」、ヤマハ独自チューニングのサラウンド技術により、テレビの音を聴きやすくグレードアップ。ファブリックを使用したスタイリッシュなデザインで、操作はタッチボタンで行なえる。Bluetoothワイヤレス音楽再生に対応しており、専用アプリ「Sound Bar Remote」による操作が可能だ。周波数帯は2.4GHz。