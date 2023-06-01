【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

「Clair Obscur: Expedition 33（クレールオブスキュール：エクスペディション33）」

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にゲームソフトが追加された。

本セールでは、プレイステーション 5版RPG「Clair Obscur: Expedition 33（クレールオブスキュール：エクスペディション33）」や、Nintendo Switch用アクションゲーム「星のカービィ Wii デラックス」、プレイステーション 5/プレイステーション 4用「餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION」など多数のゲームソフトがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

PS5「Clair Obscur: Expedition 33(クレール・オブスキュール：エクスペディション サーティースリー)」

本作は、ベル・エポックのフランスをモチーフにした驚異の世界を冒険し、リアルタイムで進行するターン制RPG。プレーヤーは第33遠征隊のメンバーを率い、死を描き続けるペイントレスを打倒する。

PS5/PS4「餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION」

本作は、1999年の「餓狼 -MARK OF THE WOLVES-」から26年の時を経て2025年に発売された、シリーズ最新作。ゲーム本編と「シーズンパス1」、DLCコスチューム「餓狼伝説2 テリー」が付属する。

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