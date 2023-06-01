【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

Amazonは、セール「Amazon 新生活セール Final」を4月3日より4月6日23時59分まで開催する。先行セールは本日3月31日から。

新生活を応援する大型セール「Amazon 新生活セール Final」。今回は「春のお得が満載」をテーマに、様々な商品がセール価格で販売される。

セールとなるのは、日用品はもちろん、Nintendo Switchやその周辺機器、ゲームソフトなど、ゲーム関連の商品も対象だ。本稿では、ゲーム関連のセール対象商品を紹介する記事をまとめて掲載している。「Amazon 新生活セール Final」で購入する商品を探している方は参考にしてほしい。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

□「Amazon 新生活セール Final」のページ

Nintendo Switch

イーグレットツー ミニ

ゲームソフト

Androidゲーミングデバイス

コントローラー

ゲーミングモニター

テレビ

PC

スマートフォン

スマートウォッチ

HDD/SSD

オーディオ関連

VR

Microsoft 365

□「Amazon 新生活セール Final」のページ