LE SSERAFIM、サンリオキャラクターズと夢の共演 「キャラパキ」シリーズがリニューアル
LE SSERAFIMが、サンリオキャラクターズと共演する新CM「サンリオキャラクターズ キャラパキ『LE SSERAFIM』Ver.（15秒）」が、きょう31日に公開された。
【ライブ写真】Ryan Seacrest氏のインタビューに応じたLE SSERAFIM
シリーズ累計出荷数2億個を突破したバンダイの大人気お菓子「キャラパキ」シリーズより、サンリオのキャラクターとのコラボパッケージ・チョコレートのデザインをリニューアルした「サンリオキャラクターズ キャラパキ チョコレート」が4月6日から発売される。
CM では、LE SSERAFIMがリニューアルした「サンリオキャラクターズ キャラパキ チョコレート」を手に取り、パッケージからどのキャラクターが出てくるのかを楽しむ様子を収録。ポチャッコ、シナモロールなどのかわいいチョコレートのデザインに、「何パキ？」「シナモロールパキ〜」と次々と反応しテンポよくかけ合いを繰り広げる。今回新たにラインナップされたハローキティ、マイメロディ、クロミがぎゅっと集合した、特別感のある“スペシャルデザイン”が出たときのリアクション「スペシャルパキ！」「スゴパキ！」も見どころとなる。
最後は全員で「キャラパキ」「パキパキ〜？」と声をそろえ、オリジナルの“キャラパキポーズ”をして、商品の楽しさとかわいらしい世界観を印象的に伝える内容となっている。
また、LE SSERAFIM出演バージョンに加え、サンリオキャラクターズが登場するキャラクターバージョンのCM も公開。商品そのものの魅力はもちろん、サンリオキャラクターズとLE SSERAFIM による特別感のある共演がポイントとなる。
さらに、LE SSERAFIM のメンバーによるSNS での「キャラパキチャレンジリレー」をはじめ、各種コンテンツも順次公開予定。
【ライブ写真】Ryan Seacrest氏のインタビューに応じたLE SSERAFIM
シリーズ累計出荷数2億個を突破したバンダイの大人気お菓子「キャラパキ」シリーズより、サンリオのキャラクターとのコラボパッケージ・チョコレートのデザインをリニューアルした「サンリオキャラクターズ キャラパキ チョコレート」が4月6日から発売される。
最後は全員で「キャラパキ」「パキパキ〜？」と声をそろえ、オリジナルの“キャラパキポーズ”をして、商品の楽しさとかわいらしい世界観を印象的に伝える内容となっている。
また、LE SSERAFIM出演バージョンに加え、サンリオキャラクターズが登場するキャラクターバージョンのCM も公開。商品そのものの魅力はもちろん、サンリオキャラクターズとLE SSERAFIM による特別感のある共演がポイントとなる。
さらに、LE SSERAFIM のメンバーによるSNS での「キャラパキチャレンジリレー」をはじめ、各種コンテンツも順次公開予定。