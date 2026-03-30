「これ2階から飛び降りた説がある」アイドル、ギネス記録？ 驚きのジャンプ姿に「飛びすぎじゃない？」反響
アイドルグループ・LinQの有村南海さんは3月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。驚きのジャンプ姿を公開し、大きな話題を呼んでいます。
【写真】有村南海の驚きのジャンプショット
コメントでは、「飛びすぎじゃない？どんなマジック使ってるの？」「これ2階から飛び降りた説がある」「めっちゃすごかった」「ほんとにどうやって？」「尊師より飛んでて草」「これみてライブいってこれより低かったら景品表示法違反で訴えます」など、さまざまな声が上がりました。
また30日には「ギネス世界記録」公式Xが「お呼びですか」と反応。ファンの間だけでなく、世界中で大きな話題を呼んでいることがうかがえます。
【写真】有村南海の驚きのジャンプショット
「尊師より飛んでて草」有村さんは「特技は高くジャンプすることです」とつづり、写真を1枚載せています。イオンのステージイベントで、ほかのメンバーたちがステージ上に立つ中、有村さんだけが2階まで届くような高いジャンプをしている瞬間を捉えたショットです。青と白のアイドル衣装を身につけ、両手を広げて宙を舞う姿があまりにも高く、多くのユーザーを驚かせています。
また30日には「ギネス世界記録」公式Xが「お呼びですか」と反応。ファンの間だけでなく、世界中で大きな話題を呼んでいることがうかがえます。